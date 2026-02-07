Басейните в Гърция масово са незаконни

Броят на нелицензираните басейни, декларирани от собственици, използващи разпоредбите на закона за легализиране на незаконно строителство през последните 15 години, е близо 40 000, според оценки на гръцкото издание Kathimerini. Според данни, предоставени на вестника от Министерството на околната среда на Гърция от базата данни на Техническата камара за незаконни басейни, от 2011 г. до момента са декларирани общо 1 905 631 квадратни метра неразрешено пространство за басейни. Като се има предвид, че един среден басейн обикновено е с размери 5×10 метра (т.е. обхваща 50 кв.м.), следва, че са декларирани над 38 000 басейна.

Индустрията на плувните басейни обаче изчислява, че реалният брой е много по-висок и че само 20% от съществуващите плувни басейни са декларирани пред данъчните власти.

Най-честото нарушение

„Вярвам, че в действителност има много повече незаконни плувни басейни. Ще ви дам пример: нашата асоциация изчислява, че в цяла Гърция има приблизително 120 000-130 000 плувни басейна в жилищни сгради. 22 300 са декларирани пред данъчната служба. Най-често срещаната незаконност е видът на разрешителното“, каза Александрос Кралис, президент на Асоциацията на гръцките предприятия за плувни басейни и джакузита (SEEPY). ОЩЕ: Токов удар порази 12-годишно момче край басейн

Обикновено за изграждането на басейн е необходимо строително разрешение. За да избегнат обаче разходите, които варират в зависимост от региона и хонорара на инженера, много хора предпочитат да издадат разрешение за малък мащаб. С това разрешение можете да инсталирате само сглобяем плувен басейн, без изкопни работи и без използване на бетон, обяснява той.

„Те издават разрешително за малък мащаб и вместо това строят истински басейн. Наскоро някой ме попита за някои технически проблеми, защото искаше да построи басейн на планината Пелион, където те са забранени, защото има специална защитна рамка“, каза Кралис.

Друга много често срещана незаконност е, че басейнът е представен в плановете като „воден елемент“, тоест плитък ров, който всъщност е обикновен басейн или джакузи. „Всичко се случва, защото няма инспекции“, добавя той.

Какво е решението?

Решението, според Кралис, е просто. „Ако държавата наистина искаше да идентифицира незаконни плувни басейни, тя би могла да се обърне към 10-20 големи компании в сектора и да поиска фактурите им за последното десетилетие. Но те предпочитат доброволни декларации пред разследване". ОЩЕ: Експерти: Цветът на банския може да спаси живота ви