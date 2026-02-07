Оставката на Румен Радев:

Промяна и в червено: БСП избра нов лидер

Крум Зарков е новият лидер на БСП - това показват предварителните резултати от проведено днес, 7 февруари, гласуване. Още в първия от двата дни от 51-вия конгрес на Столетницата, тя успя да избере нов председател, при това без да се стига до балотаж.

За лидерското място се състезаваха трима кандидати - Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков. Крум Зарков е бивш министър на правосъдието в служебното правителство на Гълъб Донев и бивш правен съветник на президента Румен Радев, длъжност, от която подаде оставка през май 2025 г. Борислав Гуцанов е министър на труда и социалната политика в оставка в кабинета "Желязков", а Руси Статков - експерт в областта на държавната собственост, приватизацията и следприватизационния контрол - ОЩЕ: Трима влизат в лидерската битка за БСП

СНИМКА: Actualno.com

По неофициална информация на Actualno.com гласовете в полза на Зарков при паралелното преброяване са били 418:304. Това означава подкрепа от 57,89% за Зарков т.е. достатъчно голяма разлика, за да не се налага балотаж. За Руси Статков, по първоначални неофициални данни, са дадени само 4 гласа. Условието за победа от първото гласуване е 50% от гласовете плюс 1. Малко по-късно дойдоха нови данни - 416 гласа за Крум Зарков, 302 за Борислав Гуцанов и 3 за Руси Статков, което не променя съществено картината.

СНИМКА: Actualno.com

Гласуването започна в 19:00 часа и трябваше да продължи до 20:00 часа, но много бюра приключиха да приемат вот преди да настъпи крайният срок, защото делегатите, които трябваше да подат глас там, успяха да го свършат бързо и експедитивно - по информация на Actualno.com.

Преди да дойде ред на гласуване за нов председател, старият - Атанас Зафиров, подаде оставка. Той направи и ретроспекция на свършеното - ОЩЕ: Оставка в БСП: Атанас Зафиров се оттегля от лидерския пост

