Войната в Украйна:

За пръв път руската опозиция зад граница обяви Русия за фашистка държава и подкрепи Украйна

07 февруари 2026, 20:32 часа 186 прочитания 0 коментара
За пръв път руската опозиция зад граница обяви Русия за фашистка държава и подкрепи Украйна

Членовете на Платформата на руските демократични сили в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) публикуваха първото си такова изявление, озаглавено "В подкрепа на сигурността и отбранителните способности на Украйна и отговорността на Русия за агресията". В него се посочва, че европейската сигурност е невъзможна без незабавни мерки за гарантиране на сигурността на Украйна и "без дългосрочни усилия за предотвратяване на нова агресия".

"Фашистка Русия представлява системна заплаха за европейския правен ред, тъй като е държава агресор. Международната подкрепа за Украйна, включително военната помощ от държавите-членки на Съвета на Европа и техните съюзници е основата за устойчив мир в Европа", се казва в изявлението.

Членовете на платформата смятат, че след края на войната Русия трябва да върне всички цивилни заложници и депортирани деца в Украйна и да освободи всички, които са се противопоставили на инвазията.

Още: Елена Абрамова: Путин не само праща хора да умират за нищо, но и убива бъдещето ни (ВИДЕО)

"Отхвърлянето на имперските практики и потискането на правата на коренното население и регионите, както и признаването на историята на колонизацията, е неразделна част от нейния демократичен преход и развитието на Русия като държава, основана на зачитане на правата на човека и принципите на добросъседските отношения с други страни", пише още в изявлението.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Подписалите също така подкрепиха създаването на трибунал под егидата на Съвета на Европа и използването на замразени руски активи за възстановяване и укрепване на на Украйна, включително военните ѝ способности. Документът е подписан от 14 от 15-те участници в платформата – всички с изключение на бившата служителка на ФБК Любов Собол, отбеляза независимото руско издание "Медуза", което отдавна е "чуждестранен агент" според режима на руския диктатор Владимир Путин. Сред подписалите личат имената на Надежда Толоконникова, която беше част от "Пуси Райът", както и Марк Фейгин, адвокат на групата и бивш руски депутат.

Поне двама от противниците на Путин бяха поканени на церемонията на Тръмп

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Украйна Русия фашизъм Руска опозиция война Украйна Марк Фейгин Надежда Толонникова
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес