За пръв път руската опозиция зад граница обяви Русия за фашистка държава и подкрепи Украйна

Членовете на Платформата на руските демократични сили в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) публикуваха първото си такова изявление, озаглавено "В подкрепа на сигурността и отбранителните способности на Украйна и отговорността на Русия за агресията". В него се посочва, че европейската сигурност е невъзможна без незабавни мерки за гарантиране на сигурността на Украйна и "без дългосрочни усилия за предотвратяване на нова агресия".

"Фашистка Русия представлява системна заплаха за европейския правен ред, тъй като е държава агресор. Международната подкрепа за Украйна, включително военната помощ от държавите-членки на Съвета на Европа и техните съюзници е основата за устойчив мир в Европа", се казва в изявлението.

Членовете на платформата смятат, че след края на войната Русия трябва да върне всички цивилни заложници и депортирани деца в Украйна и да освободи всички, които са се противопоставили на инвазията.

"Отхвърлянето на имперските практики и потискането на правата на коренното население и регионите, както и признаването на историята на колонизацията, е неразделна част от нейния демократичен преход и развитието на Русия като държава, основана на зачитане на правата на човека и принципите на добросъседските отношения с други страни", пише още в изявлението.

Подписалите също така подкрепиха създаването на трибунал под егидата на Съвета на Европа и използването на замразени руски активи за възстановяване и укрепване на на Украйна, включително военните ѝ способности. Документът е подписан от 14 от 15-те участници в платформата – всички с изключение на бившата служителка на ФБК Любов Собол, отбеляза независимото руско издание "Медуза", което отдавна е "чуждестранен агент" според режима на руския диктатор Владимир Путин. Сред подписалите личат имената на Надежда Толоконникова, която беше част от "Пуси Райът", както и Марк Фейгин, адвокат на групата и бивш руски депутат.

Поне двама от противниците на Путин бяха поканени на церемонията на Тръмп