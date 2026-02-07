Оставката на Румен Радев:

Неочакваният губещ от войната на Русия в Украйна

07 февруари 2026, 20:39 часа 708 прочитания 0 коментара
Горската промишленост плаща висока цена за войната на Русия в Украйна и е на ръба на системна криза, която може да отнеме години, за да бъде преодоляна, гласи проучване на Института по икономика на Сибирския клон на Руската академия на науките. Компаниите в бранша са намалили приходите си, натрупали са дългове и са изразходвали финансовите ресурси, събрани през благоприятните години, а нова ликвидност за подкрепа на текущите операции не е налична поради високите лихвени проценти, казва авторът на изследването Антон Пижев.

Реален спад с близо 30% за три години

Според изчисленията му секторът е загубил 5,2% от приходите си за три години, което, коригирано с инфлацията, представлява реален спад от 28,6%. Нетната печалба от 24,3 милиарда рубли през 2021 г. се превърна в загуба от 11,1 милиарда рубли през 2024 г., докато общият дълг на компаниите се е увеличил 1,6 пъти.

Ситуацията е особено тежка за малките предприятия, пише в проучването, цитирано от The Moscow Times - „десетки компании са изправени пред фалит“ и „фронталният характер на загубите изключва консолидация на отрасъла“ като начин за смекчаване на спада.

Санкциите удариха

Горската промишленост беше една от първите, засегнати от санкциите срещу Руската федерация. Още през април 2022 г. ЕС забрани вноса на руски дървен материал и дървесни продукти. Компаниите в Северозападна Русия, значителна част от доставките на които отиваха за Европа, бяха първите, които пострадаха. Според Росстат производството в горското стопанство е спаднало с почти 10% през 2022 г. И оттогава индустрията не се е възстановила, отбелязва професор Наталия Зубаревич от Московския държавен университет.

През първите 11 месеца на 2025 г. компаниите от дърводобивната промишленост са намалили добива с 4% и са претърпели нетна загуба от 1,5 милиарда рубли. Според Росстат всяка втора компания в отрасъла е станала нерентабилна.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия гори война Украйна санкции Русия горска промишленост
