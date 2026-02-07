Неочакваният губещ от войната на Русия в Украйна

Горската промишленост плаща висока цена за войната на Русия в Украйна и е на ръба на системна криза, която може да отнеме години, за да бъде преодоляна, гласи проучване на Института по икономика на Сибирския клон на Руската академия на науките. Компаниите в бранша са намалили приходите си, натрупали са дългове и са изразходвали финансовите ресурси, събрани през благоприятните години, а нова ликвидност за подкрепа на текущите операции не е налична поради високите лихвени проценти, казва авторът на изследването Антон Пижев.

Реален спад с близо 30% за три години

Според изчисленията му секторът е загубил 5,2% от приходите си за три години, което, коригирано с инфлацията, представлява реален спад от 28,6%. Нетната печалба от 24,3 милиарда рубли през 2021 г. се превърна в загуба от 11,1 милиарда рубли през 2024 г., докато общият дълг на компаниите се е увеличил 1,6 пъти.

Още: Петте най-големи еко проблема на ЕС и защо не се решават

Ситуацията е особено тежка за малките предприятия, пише в проучването, цитирано от The Moscow Times - „десетки компании са изправени пред фалит“ и „фронталният характер на загубите изключва консолидация на отрасъла“ като начин за смекчаване на спада.

Снимка: Getty Images

Санкциите удариха

Горската промишленост беше една от първите, засегнати от санкциите срещу Руската федерация. Още през април 2022 г. ЕС забрани вноса на руски дървен материал и дървесни продукти. Компаниите в Северозападна Русия, значителна част от доставките на които отиваха за Европа, бяха първите, които пострадаха. Според Росстат производството в горското стопанство е спаднало с почти 10% през 2022 г. И оттогава индустрията не се е възстановила, отбелязва професор Наталия Зубаревич от Московския държавен университет.

През първите 11 месеца на 2025 г. компаниите от дърводобивната промишленост са намалили добива с 4% и са претърпели нетна загуба от 1,5 милиарда рубли. Според Росстат всяка втора компания в отрасъла е станала нерентабилна.

Още: Държавата дава стотици хиляди евро на собственици на гори срещу пожарите