Косата може да определи силата на връзката между майката и детето

Нов метод за измерване на хормона и невротрансмитер окситоцин в косата може да показва силата на връзката между майките и техните деца, съобщиха в сряда от университета „Бен-Гурион“ в Негев, Израел, предаде агенция Синхуа. Резултатите от изследването са публикувани в научното списание European Neuropsychopharmacology.

Изследването анализира проби от коса на 28 майки и на техните деца, които са на средна възраст 4,5 години, като осигурява стабилен хормонален профил за период от около три месеца. За разлика от моментните тестове със слюнка, този метод позволява проследяване на дългосрочните нива на окситоцин в организма.

Учените установяват, че по-високите нива на окситоцин в косата на майката ясно предсказват по-емоционално наситени, чувствителни и подкрепящи взаимодействия по време на наблюдавани 20-минутни игрови сесии между майката и детето. Този ефект е най-силно изразен, когато нивата на окситоцин при детето са ниски или средни.

Окситоцинът е хормон с ключово значение за социалната привързаност и родителските грижи. Според изследователите измерването му в косата може да се утвърди като нов биологичен маркер за по-добро разбиране на основите на грижовните семейни взаимоотношения и развитието на детето, пише още Синхуа.

Източник: БТА

