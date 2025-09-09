Пастор обяви датата на Страшния съд: Получил видение (ВИДЕО)

Южноафриканският пастор Джошуа Млакела твърди, че Исус му се е явил в божествено видение и е предупредил, че ще се завърне по време на Рош Хашана, еврейската Нова година, която се отбелязва през септември. Видеото в YouTube, в което се появява проповедникът, е гледано до момента близо 500 000 пъти. В него пасторът заявява, че второто пришествие на Христос ще се случи, независимо дали човечеството е готово за това или не.

През 2025 г. еврейският празник Рош Хашана се пада на 23-24 септември - ако се вярва на пастора, тогава трябва да се случи второто пришествие и Страшният съд, а според пророчеството в светите книги Исус би следвало да се завърне на Земята с "глас на архангел и тръбен зов на Бога".

Ако се позовем на Библията, в този ден дори мъртвите вярващи ще се вдигнат от гробовете си и ще бъдат взети на небето от Исус. Точната дата на това събитие обаче не е посочена в свещения текст. Второто пришествие на Христос се смята за вид спасение, когато вярващите мигновено ще напуснат Земята, за да избягат от предстоящия период на тежки страдания, наречен Голямата скръб - описана като 7-годишен период на хаос и бедствия, когато злото ще царува на Земята, преди Исус да се завърне.

