"Подем на украинския дух": Велизар Шаламанов обясни как в Украйна се водят четири войни

"Видях подем на украинския дух", коментира Соломон Паси по повод посещението в Украйна на делегация от български независими експерти по покана на президента Володимир Зеленски. Стана ясно, че това не е било политическо посещение, а Паси е впечатлен от добрата организация в условията на война. "Такава организирана нация - добро я чака, само войната да свърши", каза Паси. Според него тази нация е много мобилизирана.

Друг представител на българската делегация в лицето на Велизар Шаламанов каза, че в края на 80-те и началото на 90-те години е работил по своята дисертация в Киев и това, което е видял по време на тези две денонощия, е един изключително красив град.

"По-красив дори от моите спомени. Зелен, с цветя, подреден, чист, пълен с живот и увереност в хората. Всички символи, които са израз на това единство между нацията и армията, както и между нацията и президента, което за мен като бивш военен е изключително силно,", добави Шаламанов.

"Със собствените си очи имаха възможност да усетят пулса на Украйна и несломимия дух на украинците, които отбраняват справедливостта, правото и законността", обобщи украинският посланик у нас Н. Пр. Олеся Илашчук. ОЩЕ: Какви са сценариите за развитието на войната в Украйна: Анализ на бивше ръководство на МО

Снимка: БГНЕС

Бомба е паднала на 250 метра от хотела им

От пресконференцията стана ясно, че бомба е паднала на 250 метра от хотела на българската делегация, в която са участвали Максим Бехар, Иван Анчев, Соломон Паси, Тодор Тагарев и други.

"Лично в бомбоубежище не бях влизал от 6-7 клас, но нямаше въздушна тревога през тези две нощи, които бяхме там, най-вероятно заради американската делегация, която беше нещо като наш щит", каза Соломон Паси.

В края обаче на посещението им е бил атакуван търговски център близо до хотела им.

От българската делегация са впечатлени как по време на процесията със загинали украински войници - всички по улицата са коленичили.

Четири войни в Украйна

Велизар Шаламанов изтъкна, че войната в Украйна за българите сякаш се усеща по-далеч, но става въпрос поне за четири войни. "Едната е тази, която е фронтовата линия и тя е израз на иновативност, на устойчивост, на мотивация, на тов тип лидерство на украинските военни, от които има много какво да научим", каза Шаламанов.

Той обърна внимание, че има една втора война, която е брутална, която представлява терористични атаки всяка нощ по жилищни квартали, по театри и пазари. Според него това е нещо, което не може да се приеме.

По думите му третата война е информационната, която за щастие Украйна я е спечелила.

Четвъртата война според него е свързана със загиналите и отвлечените деца. "Знаем, че освен загиналите има още повече отвлечени, които буквално да се принуждавали да се откажат от Родината си", добави още Шаламанов.

Русия цинично и варварски продължават да острелват мирните жители

"Свидетели сме, че покрай активните и неуморими усилия за мирен диалог, покрай усилията на САЩ и ЕС, НАТО да се спре войната - Русия и режимът на Кремъл цинично и варварски продължават да обстрелват мирните жители, да разрушават цивилни обекти в Украйна и да убиват мирните жители, жени, мъже, бебета и често целите семейства в домовете им", добави още украинският посланик Олеся Илашчук.

Тя изрази дълбоката благодарност към българския народ и към Република България и правителството, обществениците и неправителствените организации, както и към доброволците и културните и образователни институции. "Заедно и обединени сме силни", каза Илашчук. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Русия отново се подигра на дипломацията