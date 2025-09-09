Без данъци, с помощи от държавата: Как го прави Гърция? (ВИДЕО)

Нулева данъчна ставка за семейства с ниски доходи и увеличение на пенсиите от следващата година за гръцките граждани. Тази революция в публичните финанси обяви гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Общата стойност на мерките възлиза на 1,6 милиарда евро и към момента анализаторите отбелязват, че не е ясно откъде Атина ще успее да обезпечи социалните мерки.

Според премиера обаче промяната е възможна благодарение на силният икономически растеж, по-големият от очакваното бюджетен излишък и по-добрата събираемост на налозите в южната ни съседка.

Какво предстои за гърците?

Предвижда се и намаляване на имотния данък наполовина, а в села до 1500 жители от 2027 година той ще се премахне изцяло. Целта е младите хора да бъдат мотивирани да се установят в по-малките населени места.

С 30% се намалява данъкът на пограничните острови с до 20 хиляди жители, а младежите до 25 години ще бъдат освободени от това да плащат налози на държавата. До 2026 г. гръцкото правителство ще намали наполовина т.нар. „лична разлика“ в пенсиите – механизъм, въведен по време на спасителните програми, за да омекоти резките съкращения на доходите. От 2027 г. тази добавка ще бъде премахната, като от промяната ще се възползват около 671 хиляди пенсионери.

Увеличение на заплатите предстои и за военните и дипломатическите служители, които ще получават възнаграждения по нова скала. Допълнително държавата планира данъчни облекчения за инвестиции в отбраната на стойност до 150 милиона евро.

И още

Към 2030 г. премиерът Кириакос Мицотакис очерта четири стратегически реформи, които според него трябва да получат широка политическа подкрепа. Сред тях са въвеждане на национална диплома за средно образование като условие за прием в университет, модернизиране на общественото здравеопазване, опростяване на зонирането и финализиране на поземления регистър, както и изработване на енергийна пътна карта за гарантиране на достъпна и независима електроенергия.