Парите ни в еврозоната: Добри и лоши сценарии от Димитър Вучев (ВИДЕО)

09 септември 2025, 14:00 часа 267 прочитания 0 коментара

За бюджета това е първата година, в която има редовно правителство, в сложна политическа конструкция. Нямаше и как това правителство да изготви бюджет, който да покрива параметрите, които се очакват. Като че ли малко се прекали с надуването на разходите и приходите. Но това може да бъде коригирано чрез капиталова програма, счетоводни техники и бюджетът да излезе дори на по-нисък дефицит.

Това заяви икономистът и председател на Комисията по финанси и бюджет в Столичния общински съвет Димитър Вучев в предаването “Студио Actualno”, коментирайки състоянието на хазната и изпълнението на разходите до момента.

По думите на Вучев субекти като ИТН и БСП имат желание за повече социални разходи, но ако философията продължи така, това е негативен сценарии. Вижте Франция - тя може да получи заем от Международния валутен фонд. Това трябва да е червена лампа - но тук, това е нашата държава, това са нашите публични финанси, трябва да си ги пазим, защото ще живеем тук след това правителство, изрази мнение Вучев. Той отбеляза, че е добре поетапно тази година дори да имаме 5% дефицит, след това 3% дефицит, след това - излишък в парите на държавата. Това е най-положителното нещо, тогава публичните финанси са стабилни.

Нито един политик няма желание да бъде запомнен с вдигане на данъци. Което и да е правителство няма да иска да стигне до този сценарий, убеден е експертът. Вучев заяви, че без съмнение влизането в еврозоната ще привлече инвестиции, но тъй като страната ни е практически с единия крак в еврозоната от години, повечето инвеститори са вече тук. 

За проблемите и парите на София - целия разговор с водещия Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Румен Скрински
