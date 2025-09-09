Войната в Украйна:

Вучич: Не трябваше да наричам евродепутатите измет, но мисля много по-лоши неща за тях

09 септември 2025, 22:14 часа 705 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич коментира пред телевизия Първа епитетите, които употреби по адрес на делегация от евродепутати от Европейската зелена партия по време на антиправителствения протест на 5 септември в Нови Сад. Говорейки за евродепутатите, Вучич каза, че вероятно е сгрешил, като ги е нарекъл "измет" и "най-долната измет", и добави, че един президент не би трябвало да употребява подобни думи в публичните си изяви.

"Но аз мисля много по-лоши неща за тях. А какво да мисля за хора, които не са дошли просто на политически митинг... Вие дойдохте да извършите насилие в друга държава, а всяка държава би забранила на чужденци да участват в насилие срещу нея“, отбеляза Вучич. След десет месеца на протести сръбското общество е силно поляризирано, а напрежението се отразява по улиците в страната, предупреди еврокомисарят по разширяването Марта Кос от трибуната на Европейския парламент в Страсбург по-рано днес. Тя призова Сърбия да покаже реална воля за реформи и преодоляване на дълбоките разделения.

„Европейската комисия осъжда всички актове на омраза, вандализъм и насилие и продължава да призовава за деескалация на напрежението“, каза Кос. Тя припомни, че Брюксел последователно е акцентирал върху нуждата от защита на независимостта на съдебната власт и осъжда насилието и заплахите срещу магистрати.

По отношение на медиите тя призова Белград да гарантира, че журналистите могат да работят без натиск и заплахи. „Атаките, на които журналистите са подложени в контекста на протестите, трябва да спрат, включително съобщените случаи на полицейска намеса и словесни нападки от висши длъжностни лица“, заяви еврокомисарят, цитиран от БТА.

Комисията подчертава още, че разпространението на дезинформация и враждебни политически изказвания, включително насочени срещу ЕС, противоречат на ценностите и стандартите на Съюза. „Ние искаме наистина демократична Сърбия в рамките на ЕС. Като комисар по въпросите на разширяването, аз съм искрено отдадена на това“, увери Кос.

 

Елин Димитров
