Какво означава емблемата на Ауди?

Бързите автомобили на Audi се разпознават лесно от пръв поглед по пътищата по оригиналното лого, което представлява „верижка“ от четири свързани пръстена. Тази европейска марка е ценена заради високото качество, издръжливостта и надеждността на автомобилите, съчетани с отличен дизайн и повишен комфорт.

Компанията дължи раждането си на Август Хорх

В началото на ХХ-ти век той основава първата си компания за производство на автомобили, която без много увъртания нарича на себе си: „August Horch & Cie“. Както отбелязват съвременниците, предприемачът имал доста емоционален характер. В резултат на постоянни кавги с партньорите, Хорх бил принуден да напусне компанията. Съдът за правото на използване на марката също се произнесъл не в негова полза.

Трябвало да се започне от нулата.

Има няколко версии за това кой е предложил да се използва доста оригинален метод. Както и да е, Хорх превел фамилното си име на латински. Така думата „слушам“ (на немски Horch) се превърнала в „Audi“. Пълното название на компанията, която започва да произвежда автомобили през 1910 г., било „Audi Automobilwerke GmbH Zwickau“. Първото му лого е триъгълник с върха надолу и надпис "Audi", върху който, подобно на пиедестал, гордо се извисявала цифрата „1".

Обединяване на логотипите

Поражението в Първата световна война поставя германските индустриалци в трудно положение. За да се задържат на повърхността, четири автомобилни компании решават да се слеят. През 1934 г. се случва съдбоносното сливане на Audi, Horch, Dampf-Kraft-Wagen (DKW) и Wanderer. Новият концерн бил наречен Auto Union. А негов символ, съвсем логично, стават четири пръстена, всеки от които съдържа емблемата на едно от бившите независими подразделения.

През 1949 г. логото, трудно за възприемане поради многобройните си елементи, било опростено, оставяйки само четири пръстена и надписа "Auto Union". А още по-късно, през 1969 г., след сливането с NSU Motorenwerke, пръстените били напълно изоставени.

Завърнали се към тях през 1985 г. Този път, под преплитането им, имало просто надпис "Audi". Оттогава всичко се променяло няколко пъти, докато през 2009 г. не придобило модерни черти.

Перипетиите с логото наистина били заплетени и сложни

Първата емблема се появява в годината на основаването ѝ и изглежда доста забележително. Числото "1" стояло на пиедестал. Всеки ред бил с акценти върху сферата и имитация на сянка. Табелката с името била направена в черно и бяло. Името на марката било написано върху триъгълника с чист стилизиран шрифт. Иконата символизирала първенство и конкурентоспособност.

През първите години на дейност компанията пуснала няколко успешни модела автомобили. В края на 1920-те години обаче кризата връхлетяла и фирмата била на ръба на фалита. През 1928 г. тя била купена от немската фирма DKW - директорът се сменил, но всички оригинални символи били оставени.

За да се излезе от кризата, било решено да се слеят 4 действащи компании, като по този начин се засили производственият капацитет. Създаден бил концернът Auto Union, който включвал Audi, DWK, Horch и Wanderer. Във връзка с това била създадена нова икона - 4 контурни пръстена, които били свързани помежду си, а вътре в тях - старите табели с имената на компаниите, използвани преди сливането на предприятията. Четири еднакви пръстена символизирали равенство и ползотворно сътрудничество. Всяка от марките произвеждала автомобили в определена ниша, което носело безпрецедентна слава и популярност на концерна.

Табелката с името на модела от 1932 г. била трудна за запомняне, но контурите на 4-те пръстена били познати на мнозина. Затова през 1949 г. било решено емблемата да се опрости и да се направи по-лесна за възприемане. Новата табелка била във формата на 4 свързани пръстена, в центъра на правоъгълниците името на компанията било изписано с главни букви - „Auto Union“. Широкият контур на пръстените подчертавал статуса на марката и нейното единство.