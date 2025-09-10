Войната в Украйна:

Кой е взел решението за удара в Катар? Коментар на Доналд Тръмп

10 септември 2025, 00:23 часа 356 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи. По-рано днес израелската медия Channel 12 цитира свои източници, според които президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" за операцията.

"Едностранното бомбардиране на Катар, суверенна държава и близък съюзник на САЩ, която работи много усилено и смело поема рискове заедно с нас, за да посредничи за мир, не допринася за целите на Израел или Америка", написа Тръмп.

"Въпреки това елиминирането на палестинското ислямистко движение "Хамас", което се е облагодетелствало от мизерията на хората, живеещи в Газа, е достойна цел", добави американският президент.

Атаката

По рано-днес стана ясно, че израелската армия е извършила въздушни удари срещу командири на "Хамас" на територията на чужда държава – в катарската столица Доха. По данни на The Times of Israel сред целите е бил Халед Машаал – дългогодишен лидер на групировката, срещу когото Израел се е опитвал да извърши покушение още през 90-те години. Засега няма потвърждение дали той или други представители на организацията са загинали.

Целите

Телевизия Al Jazeera съобщи, че целта на атаката е бил преговорен екип на "Хамас", намиращ се в Доха. По данни на неин кореспондент ударите са извършени "близо до жилищен квартал, а не изолиран район".

Армията и израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" заявиха, че атаката е насочена срещу членове на ръководството на "Хамас", "които от години ръководят дейността на организацията и са пряко отговорни за клането от 7 октомври и обявяването на война срещу Държавата Израел". Още: Израел приема предложението на Тръмп за мир в Газа

Катар осъди остро действията на Израел. Говорител на Министерството на външните работи заяви, че "това престъпно нападение представлява явно нарушение на международното право и норми и е сериозна заплаха за сигурността и безопасността на гражданите и жителите в Катар".

В официалната позиция се подчертава още, че страната "няма да търпи това безотговорно поведение на Израел" и вече е започнало разследване "на най-високо ниво".

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доха Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Катар война Израел
