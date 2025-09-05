Властта пак прави опит да крие обществена информация: Говори адв. Александър Кашъмов (ВИДЕО)

Посред лято Министерството на електронното управление (МЕУ) направи предложения за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Преди да бъдат внесени в Министерския съвет и съответно след това в Народното събрание, промените бяха предоставени за обществено обсъждане от 18 юли до 18 август. В предаването Студио Actualno адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Фондация „Програма достъп до информация“, обясни защо тези промени са поредният опит властта да крие обществена информация от гражданите: “Благовидният претекст, да започна с него, е че трябва да се въведе в нашето законодателство един европейски регламент, който е известен с названието Акт за управление на данните (АУД).

Трябва отделен закон

Един от въпросите, който ние поставяме е защо това въобще трябва да става през ЗДОИ. Всъщност все по-очевидно е вече, че има необходимост да има един отделен закон по въпроса за данните, за това как те се управляват.“

Закон за управление на данните може би?

“Да, разбира се. Защото ЗДОИ един път беше допълнен с цяла глава за повторното използване на информация от обществения сектор. Но не може всичко да се сложи в един закон.

Нали утре ще сложим и Наказателния кодекс в ЗДОИ. Не върви. Това беше нашето основно съображение. Това, което се прави обаче, въпреки че е декларирано, че не се пипа достъпа до информация като правен режим,

въпреки това обаче в самата част за достъпа до информация са предложени разпоредби, една от които да речем гласи, че се прилага общият регламент за защита на данните.

Заиграване с личните данни

Обаче не целият, за личните данни става въпрос, а само четири члена от него – от шести до девети. Не е ясно защо са избрали тези четири члена.

А в същия момент е пропуснат чл. 87, който казва, че в случаите, когато имаме закон за достъп до информация и лични данни, трябва да бъдат съгласувани,

защото всъщност е добре известно, това и нашите съдилища са го приели, както и Конституционният съд, че когато говорим за държавни служители, за държавни институции, тогава е много по-малка защитата.“

Адв. Кашъмов отбеляза, че от МЕУ са предложили промените без да ги обсъдят с фондацията и с неправителствения сектор. От министерството в крайна сметка все пак са се свързали с тях, имали са среща, на която било обещано, че ще се съобразят със забележките на фондацията.

Александър Кашъмов е адвокат на журналистката от Стара Загора Венелина Попова, която е осъдена от кмета на Гълъбово за въпрос по ЗДОИ и заплашена от частен съдебен изпълнител.

Решението на съда и действията на съдебния изпълнител се обжалват, каза Александър Кашъмов и определи случващото се като брутален пример за дело – шамар срещу журналист.

