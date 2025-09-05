Войната в Украйна:

Властта пак прави опит да крие обществена информация: Говори адв. Александър Кашъмов (ВИДЕО)

05 септември 2025, 19:30 часа 622 прочитания 0 коментара

Посред лято Министерството на електронното управление (МЕУ) направи предложения за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Преди да бъдат внесени в Министерския съвет и съответно след това в Народното събрание, промените бяха предоставени за обществено обсъждане от 18 юли до 18 август. В предаването Студио Actualno адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Фондация „Програма достъп до информация“, обясни защо тези промени са поредният опит властта да крие обществена информация от гражданите: “Благовидният претекст, да започна с него, е че трябва да се въведе в нашето законодателство един европейски регламент, който е известен с названието Акт за управление на данните (АУД).

Трябва отделен закон

Един от въпросите, който ние поставяме е защо това въобще трябва да става през ЗДОИ. Всъщност все по-очевидно е вече, че има необходимост да има един отделен закон по въпроса за данните, за това как те се управляват.“

Още: В разгара на лятото: Подозрителни промени в Закона за достъп до обществена информация

Закон за управление на данните може би?

“Да, разбира се. Защото ЗДОИ един път беше допълнен с цяла глава за повторното използване на информация от обществения сектор. Но не може всичко да се сложи в един закон.

Нали утре ще сложим и Наказателния кодекс в ЗДОИ. Не върви. Това беше нашето основно съображение. Това, което се прави обаче, въпреки че е декларирано, че не се пипа достъпа до информация като правен режим,

Снимка БГНЕС

въпреки това обаче в самата част за достъпа до информация са предложени разпоредби, една от които да речем гласи, че се прилага общият регламент за защита на данните.

Още: Адв. Александър Кашъмов: Сарафов прави опити прокуратурата да бъде извадена от важен закон (ВИДЕО)

Заиграване с личните данни

Обаче не целият, за личните данни става въпрос, а само четири члена от него – от шести до девети. Не е ясно защо са избрали тези четири члена.

А в същия момент е пропуснат чл. 87, който казва, че в случаите, когато имаме закон за достъп до информация и лични данни, трябва да бъдат съгласувани,

защото всъщност е добре известно, това и нашите съдилища са го приели, както и Конституционният съд, че когато говорим за държавни служители, за държавни институции, тогава е много по-малка защитата.“

Още: Прокуратурата крие информация, която е достъпна по закон: опит Сарафов да бъде спрян

Адв. Кашъмов отбеляза, че от МЕУ са предложили промените без да ги обсъдят с фондацията и с неправителствения сектор. От министерството в крайна сметка все пак са се свързали с тях, имали са среща, на която било обещано, че ще се съобразят със забележките на фондацията.

Александър Кашъмов е адвокат на журналистката от Стара Загора Венелина Попова, която е осъдена от кмета на Гълъбово за въпрос по ЗДОИ и заплашена от частен съдебен изпълнител.

Решението на съда и действията на съдебния изпълнител се обжалват, каза Александър Кашъмов и определи случващото се като брутален пример за дело – шамар срещу журналист.

Още: Случаят "Гълъбово": Журналистка се оплака, че ѝ искат двойно по-голяма сума след присъда заради зададен въпрос

Още – във видеоматериала.

