"Германия е на светлинни години от световна титла": Шампион от Мондиал 2014 отписа шансовете на Бундестима

Слабият старт на Германия в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. продължава да предизвиква дебати. След загубата с 0:2 от Словакия треньорът Юлиан Нагелсман посочи липсата на отношение като основен проблем, но легендата на Бундестима Тони Кроос предложи съвсем различна гледна точка в своя подкаст "Einfach mal Luppen". За шампиона на Световната купа от 2014 г. проблемът не е в ангажираността, а по-скоро в качеството и увереността на играчите.

Кроос не спести критиките си след неубедителния старт на Германия

"Липсва увереност, разбиране за себе си и двама или трима играчи, на които другите могат да разчитат - играчи с аура на "ще се справим", обясни полузащитникът, подчертавайки липсата на истински лидери на терена. Кроос допълни, че липсата на сплотеност вреди на представянето на Германия. "Това е ограничаващо. Никога не бих казал, че някой не иска да играе тези мачове", каза той, отхвърляйки идеята, че усилията са най-големият проблем на отбора.

"Ако ме бяхте попитали за играчите, които познавам от Словакия или Северна Ирландия, щеше да е точно нула. Независимо дали е импровизирана група или не, срещу такива отбори това, което имаме, би трябвало да е достатъчно и всичко би трябвало да изглежда по-добре. Големият късмет е, че попаднахме в група, от която на практика не можеш да бъдеш елиминиран", каза Кроос за съперниците на Германия.

За разлика от него Нагелсман беше много по-строг в оценката си: "Нямахме никаква страст. Загубихме всичко, което можеше да се загуби." Треньорът дори намекна, че в бъдеще може да даде приоритет на отдадеността пред индивидуалния талант, убеден, че подобно отношение би довело до по-добър резултат в Братислава.

Какво може да очаква Германия?

След поражението Кроос остана спокоен относно класирането на Германия за Световното първенство, но беше реалист относно амбициите им в краткосрочен план. "В момента сме на светлинни години от тях и просто не сме добри. Германия е далеч от това да може да говори за световна титла", призна той, въпреки че остави вратата отворена за подобрение през следващите месеци.

За да илюстрира това, той се позовава на опита си в Реал Мадрид: "Много пъти през септември или октомври чувах, че не сме фаворити за спечелване на Шампионската лига. А през май ситуацията беше съвсем различна." Послание, което съчетава критиката с надеждата, че Германия може да намери своя път преди турнира през 2026 г. в Съединените щати, Мексико и Канада.

