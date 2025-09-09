Дипломацията на Тръмп: След 5 от 6 негови телефонни разговора с Путин Русия е усилвала атаките срещу Украйна

Атаките на Русия срещу Украйна често са планирани така, че да съвпадат със значими геополитически моменти, за да носят определени символични послания. Така смятат редица европейски политически и военни наблюдатели, анализиращи събитията от последните месеци. С всеки свой масиран въздушен удар срещу Украйна Москва изпраща определени сигнали, не на последно място и към американския президент Доналд Тръмп.

Така например, едни от особено бруталните атаки с дронове и ракети на Русия последваха именно важни геополитически събития, с което Кремъл цели да засили своята позиция за преговорите.

Особено жестоки са обикновено руските атаки след телефонните разговори между президента Тръмп и руския диктатор Владимир Путин. Друг пример - такива атаки имаше и след кръговете директни преговори между Русия и Украйна в Истанбул през тази година.

При това въпреки ескалацията на тези атаки следва да се отбележи, че Москва не понесе никакви последици след тях под формата, например, на допълнителни санкции от страна на САЩ, пише The New York Times.

Такъв пример бе последната подобна атака в неделя, 7 септември, когато руска балистична ракета порази сградата на правителството на Украйна в Киев. Това беше първият удар на Кремъл срещу правителствения център в украинската столица за три години и половина война. Трите последни етажа на сградата бяха обхванати в пламъци, а това бе една от най-големите атаки от ракети и дронове, изстреляни за цялата пълномащабна война.

Атаката дойде само три дни след като европейските лидери се събраха в Париж, за да обсъдят изпращането на военни контингенти в Украйна след прекратяване на огъня или постигането на мирно споразумение. В тяхната мисия се предвижда да влиза именно и защитата на украинското правителство.

Очевидно целта на Русия бе да покаже с тази атака, че чуждите военни в Украйна ще бъдат изложени на риск.

Американският мозъчен тръс Институт за изучаване на войната установи, че Русия изстрелва повече дронове и ракети преди или след подобни събития, което предполага, че руските стратези възприемат атаките като дипломатически сигнал, дори когато (или може би именно защото?) те редовно убиват цивилни.

Анализ на New York Times на данните за руските удари, предоставени от украинските военни, показва, че след пет от шест телефонни разговора между Тръмп и Путин от февруари до юли тази година, Русия е извършила удари с мащаб и интензивност над средното ниво, а понякога и със значително по-висока интензивност.

Например, в деня след телефонния разговор, състоял се на 3 юли, Русия е изстреляла 550 дрона и ракети, което значително надвишава средното ниво от 118 такива на ден през първите шест месеца на тази година.

