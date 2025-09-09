Най-важните новини за деня: 9 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 септември 2025 г.

НОВИ КАДРИ ПОТВЪРЖДАВАТ ВЕРСИЯТА НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЗА БОЯ В РУСЕ (ВИДЕО)

Facebook групата BG Elves публикува записи от две камери в Русе, за които твърди, че показват сблъсъка между началника на полицията в града Николай Кожухаров, неговия съсед и четирима младежи. Кадрите отразяват известните до момента обстоятелства около инцидента, но добавят и нови детайли.

ВИКАТ ЖЕЛЯЗКОВ В ПАРЛАМЕНТА ЗАРАДИ БОЯ В РУСЕ, МЕСТЕН СЪД ОБЕЩА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Инцидентът от 4 септември, когато беше нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, вече има политически и институционален отзвук. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов и народните представители от партията внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание. Според тях официалните версии на институциите си противоречат – МВР първоначално определи случая като "битов инцидент", а прокуратурата говори за "тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган".

"ИМА СВИДЕТЕЛИ, КОИТО ОЩЕ НЕ СА РАЗПИТАНИ": РОДНИНА НА ПОЧИНАЛАТА ХРИСТИНА, ПРЕМАЗАНА ОТ АТВ

Има още свидетели на бруталния сблъсък, които не са разпитани. Това заяви роднина на починалата след инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина. Юлиян Здравков обясни в ефира на Нова телевизия, че се надява случаят да не бъде потулен, каквито съмнения има семейството. Още в началото роднините заявиха, че се прави опит за прикриването на истината по случая.

ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ СЕЗИРАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЦОВЕТЕ НА КОВАЧКИ

Природозащитните организации "Грийнпийс" – България и "За Земята" подадоха жалба до Европейската комисия заради системни нарушения в четири въглищни централи, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. Обект на сигнала са ТЕЦ "Бобов дол", "Брикел" в Гълъбово, "Република" в Перник и "Марица 3" в Димитровград. Жалбата обхваща периода 2018–2023 г.

БЕЗ ДАНЪЦИ, С ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВАТА: КАК ГО ПРАВИ ГЪРЦИЯ? (ВИДЕО)

Нулева данъчна ставка за семейства с ниски доходи и увеличение на пенсиите от следващата година за гръцките граждани. Тази революция в публичните финанси обяви гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

"БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА Е ПРИКЛЮЧЕНА ТЕМА НА НИВО ЕВРОПА, ВЪПРОСЪТ Е ДА НЯМА ПРОВАЛ В СОФИЯ": РАДАН КЪНЕВ С ПИТАНИЯ КЪМ КАБИНЕТА

На европейско ниво процесът по присъединяването на България в еврозоната на практика е приключен и напълно необратим, но въпросът е да да няма провал във вътрешната ни политика в навечерието на приемането на единната европейска валута. Това коментира в интервю пред Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург евродепутатът от ЕНП и българската ДСБ Радан Кънев в началото на есенната пленарна сесия на ЕП.

ПАРИТЕ НИ В ЕВРОЗОНАТА: ДОБРИ И ЛОШИ СЦЕНАРИИ ОТ ДИМИТЪР ВУЧЕВ (ВИДЕО)

За бюджета това е първата година, в която има редовно правителство, в сложна политическа конструкция. Нямаше и как това правителство да изготви бюджет, който да покрива параметрите, които се очакват. Като че ли малко се прекали с надуването на разходите и приходите. Но това може да бъде коригирано чрез капиталова програма, счетоводни техники и бюджетът да излезе дори на по-нисък дефицит.

ЩЕ ИЗПРАТИМ ЛИ БЪЛГАРСКИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА? БИВШ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КОМЕНТИРА

„Далеч не всички страни имат готовност да изпратят войски на Украйна. Всичко това е само тогава, когато има не мирно споразумение, а споразумение за прекратяване на огъня. Не се дискутира вариант, при който ако няма споразумение, Европа да вкара войски в Украйна“. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред bTV. Още: Уиткоф не познава географията на Украйна: Тагарев видя несериозно отношение от Тръмп

МЕДВЕДЕВ ДИРЕКТНО ЗАПЛАШИ СТРАНА ОТ НАТО СЪС СЦЕНАРИЙ "УКРАЙНА", ПРИЯТЕЛИТЕ НА ПУТИН В ЕС СРАВНЯВАТ КИЕВ С "ХАМАС" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да показва, че не е заинтересована от реални преговори за мир в Украйна. Външният министър Сергей Лавров заяви, че държавата му не „изгражда Берлински стени“ и че е готова да работи отново с Европа, макар и само при условията на Москва. Той обвини Запада, че се опитва да отслаби Русия, и каза, че скъсването с руския петрол и газ засяга Европа повече, отколкото засяга Руската федерация - въпреки че икономиката на най-голямата по площ страна в света е в ужасяващо положение.

ДИПЛОМАЦИЯТА НА ТРЪМП: СЛЕД 5 ОТ 6 НЕГОВИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРА С ПУТИН РУСИЯ Е УСИЛВАЛА АТАКИТЕ СРЕЩУ УКРАЙНА

Атаките на Русия срещу Украйна често са планирани така, че да съвпадат със значими геополитически моменти, за да носят определени символични послания. Така смятат редица европейски политически и военни наблюдатели, анализиращи събитията от последните месеци. С всеки свой масиран въздушен удар срещу Украйна Москва изпраща определени сигнали, не на последно място и към американския президент Доналд Тръмп.

КИТАЙСКАТА АРМИЯ ПОКАЗА, ЧЕ ЦЕЛТА Ѝ Е ДА Е НОМЕР ЕДНО

Вече е все по-широко прието, че историята, която западните държави някога си разказваха за технологичното развитие на Китай – че е просто имитатор на западните технологии; краде интелектуална собственост; успехите му са резултат от разточителни публични субсидии – е неадекватна. Тази история все още има някои елементи на истина, но е много по-малко вярна, отколкото беше преди. Днес Китай е новатор и технологичен лидер в роботиката, електрическите превозни средства, ядрените реактори и слънчевата енергия, дроновете, високоскоростните железници и изкуствения интелект, обобщава Foreign Policy.

ЕКСПЛОЗИИ В КАТАР: ИЗРАЕЛ АТАКУВА ЛИДЕРИ НА "ХАМАС" (ВИДЕО)

Израелската армия е извършила въздушни удари срещу командири на "Хамас" на територията на чужда държава – в катарската столица Доха. По данни на The Times of Israel сред целите е бил Халед Машаал – дългогодишен лидер на групировката, срещу когото Израел се е опитвал да извърши покушение още през 90-те години. Засега няма потвърждение дали той или други представители на организацията са загинали.