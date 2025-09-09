Британският принц Хари се завърна във Великобритания за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет Втора и за церемония по връчване на награди за благотворителност.

Хари почете покойната си баба в замъка Уиндзор, където положи цветя. Херцогът на Съсекс се включи в благотворително събитие на организацията, на която е дългогодишен патрон.

Посещението на Хари, който живее в Калифорния, предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз Трети, или с брат му принц Уилям. Бъкингамският дворец и говорителят на Хари отказаха коментар, предаде БНТ.