09 септември 2025, 22:30 часа 456 прочитания 0 коментара
Принц Хари се завърна във Великобритания

Британският принц Хари се завърна във Великобритания за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет Втора и за церемония по връчване на награди за благотворителност.

Хари почете покойната си баба в замъка Уиндзор, където положи цветя. Херцогът на Съсекс се включи в благотворително събитие на организацията, на която е дългогодишен патрон.

Посещението на Хари, който живее в Калифорния, предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз Трети, или с брат му принц Уилям. Бъкингамският дворец и говорителят на Хари отказаха коментар, предаде БНТ.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Принц Хари Великобритания Бъкингамски дворец информация 2025
