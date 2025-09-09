Станислав Генчев се подсили с добър нападател преди дербито с Левски

Локомотив София направи доста силен входящ трансфер. „Железничарите“ привлякоха нападателя Георги Минчев от Втора лига на Турция. Той е важно попълнение за отбора на Станислав Генчев и идва в точния момент. Само след броени дни е столичното дебри с Левски от осмия кръг на Първа лига. „Сините“ все още не са усетили вкуса на загубата с пет победи и едно равенство в шест мача от родното първенство.

Минчев подписа договор за две години с Локомотив София

През миналия сезон Георги Минчев отбеляза 12 гола във втората дивизия на турския футбол. Преди това, през 2024 година, игра за АЕЛ Лимасол – отбор от Кипърската първа дивизия. Там той записа 20 мача, в които отбеляза 11 попадения. В родната Първа лига Минчев е играл за Литекс, ЦСКА, Царско село и Локомотив Пловдив преди да замине за чужбина. Преминал е и през всички гарнитури на националния отбор, като има 13 мача и едно попадение за мъжете.

От клуба посрещнаха радостно новото острие в атака: „Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Георги Минчев много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!". „Железничарите“ имат актив от десет точки след седем изиграни мача, което ги поставя на шесто място във временното класиране. Освен това, те са третият отбор от столицата. Пред тях са само Левски и ЦСКА 1948, а зад гърба си на този етап Локото оставя тимовете на Септември, Славия и ЦСКА.

