Докато взимат пенсиите си: Над 20 убити при поредната зверска руска въздушна атака в Украйна

Повече от 20 украински граждани са били убити при поредната зверска руска въздушна атака срещу село в Донецка област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в профила си във Facebook. Той отново призова съюзниците на Украйна да засилят натиска си върху Москва, за да спре войната.

"Жестоко руски въздушен удар върху село Ярова в Донецка област. Директно върху хората. Обикновени цивилни. В същия момент, когато се вземат пенсиите. По предварителна информация са загинали над 20 души. Нямам думи... Моите съболезнования на всички семейства и близки на жертвите", написа украинският президент.

Той добави, че "такива руски удари не бива да остават без подходящ отговор от света". "Руснаците продължават да унищожават животи, като избягват нови силни санкции и нови силни удари. Светът не трябва да мълчи. Светът не трябва да бездейства. Нужен е отговор от САЩ. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор и от Г-20", написа Зеленски.