Украйна атакува окупирания Донецк, Канада и Германия с нова военна помощ за Киев (ВИДЕО)

10 септември 2025, 01:21 часа 544 прочитания 0 коментара
За удари по цели в окупирания Донецк съобщават потребители в социалните мрежи. Според информацията, над града са забелязани дронове, активирана е и руската противовъздушна отбрана.

Според някои Телеграм канали, в Донецк са чути взривове, последвали са и прекъсвания на електрозахранването.

Заради атака е била обявена и опасност от ракети и дронове на окупирания полуостров Крим.

Канада изпраща бойни машини на Киев

По-рано бе съобщено, че Канада ще достави 50 бронирани машини ACSV на Украйна до края на годината. Информацията потвърди министърът на отбраната Макгуинти. Осем от машините вече са достигнали до Полша и са на път за Украйна, а останалите 42 ще бъдат предадени до края на 2025 г.

Германия отпуска стотици милиони евро за дронове за Украйна

Германия отпуска €300 милиона за закупуване на няколко хиляди дрона с дълъг обсег за Украйна, потвърди министърът на отбраната Писториус. Средствата ще подкрепят производството в украински съоръжения, като договорите са структурирани така, че да позволяват разширяване и участие на други партньорски държави.

