Украйна атакува окупирания Донецк, Канада и Германия с нова военна помощ за Киев (ВИДЕО)

За удари по цели в окупирания Донецк съобщават потребители в социалните мрежи. Според информацията, над града са забелязани дронове, активирана е и руската противовъздушна отбрана.
Another day, another round of strikes reported in occupied Donetsk. Local channels note air defense activity over the city. pic.twitter.com/PXK2HNrOJk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2025
Според някои Телеграм канали, в Донецк са чути взривове, последвали са и прекъсвания на електрозахранването.
Explosions were heard again in occupied Donetsk, with locals reporting power outages. https://t.co/NjHlCEppaQ pic.twitter.com/89zmgnrgV9— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2025
Заради атака е била обявена и опасност от ракети и дронове на окупирания полуостров Крим.
Канада изпраща бойни машини на Киев
По-рано бе съобщено, че Канада ще достави 50 бронирани машини ACSV на Украйна до края на годината. Информацията потвърди министърът на отбраната Макгуинти. Осем от машините вече са достигнали до Полша и са на път за Украйна, а останалите 42 ще бъдат предадени до края на 2025 г.
Canada will deliver 50 ACSV armored vehicles to Ukraine by the end of the year, Defense Minister McGuinty confirmed. Eight have already reached Poland and are en route to Ukraine, with the remaining 42 to be handed over by late 2025. pic.twitter.com/XCcHEzL53o— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2025
Германия отпуска стотици милиони евро за дронове за Украйна
Германия отпуска €300 милиона за закупуване на няколко хиляди дрона с дълъг обсег за Украйна, потвърди министърът на отбраната Писториус. Средствата ще подкрепят производството в украински съоръжения, като договорите са структурирани така, че да позволяват разширяване и участие на други партньорски държави.