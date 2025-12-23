Поставете един предмет над масата и парите ще дойдат в дома ви

Има 12 предмета и дейности, които привличат пари в дома - поставете един предмет над масата за хранене и ще удвоите бюджета си, пише "Sensa"

Парите обичат тишината, реда и... истинската енергия. Според фън шуй и древните народни вярвания, съществува вековна мъдрост, която помага за създаването на атмосфера на изобилие в дома.

Ето 12 неща и действия, които мнозина смятат, че наистина работят:

Още: Как да си направите новогодишна "торбичка на изобилието", за да привлечете пари

Червен ъгъл за богатство . Поставете червени, златни или зелени предмети в югоизточния ъгъл на къщата - те символизират просперитет. Банкнота, поставена там, се счита за магнит за повече пари .

Чистият вход означава свободен поток. Затрупаният коридор или мръсната изтривалка блокират паричната енергия. Почиствайте редовно входното пространство и не съхранявайте стари предмети там.

Огледало срещу вратата е лоша идея. Смята се, че огледалото, което отразява входната врата, също ще „отразява“ парите, предотвратявайки им да останат в къщата.

Растения талисмани. Красула (парично дърво), замия и мента са зелени помощници, за които се смята, че привличат финансов късмет.

Още: Ритуал, с който да превърнете портмонето си в магнит за пари

Не оставяйте празни чинии на масата. Празната купа е символ на липса. По-добре е да сложите в нея някакъв плод или поне монета.

Метлата не е само за почистване. Съхранявайте я с дръжката надолу – тя „събира“ пари из къщата. И метете към центъра, а не към изхода.

Изобилие от музика. Леката инструментална музика, особено с флейта или водни елементи, се счита за активатор на паричната енергия.

Слънчогледите са слънчеви символи на просперитет. Нашите предци са поставяли букети от слънчогледи на масата, за да привлекат изобилие в дома. Ако не можете да държите свежи цветя, закачете тяхна картина или снимка - ще има същия ефект!

Още: 85-годишно проучване на Харвард разкрива тайната на щастието - не е в парите или славата

Портфейлът никога не трябва да е празен. Дори в най-трудните моменти се опитайте да държите поне една монета в портфейла си. Тя ще действа като магнит, привличайки други монети.

Енергийните причини, които ни карат да остаряваме по-бързо

Огледалото над масата за хранене е магнит за богатство . Смята се, че огледало, поставено срещу масата за хранене, удвоява богатството на семейството. Но не забравяйте: масата винаги трябва да е спретната, а чиниите пълни с вкусна храна. Отразявайки се в огледалото, храната символично се умножава, привличайки просперитет в дома.

Правилно приемане и даване на пари. Приемане на сметки с лявата ръка и даване с дясната. По-добре е да вземате пари назаем по време на нарастваща луна и да ги връщате по време на намаляваща луна.

Кои дни от седмицата са най-лесни за получаване на пари? Сряда е ден за финансов успех. Четвъртък е най-добрият ден за решаване на финансови проблеми и сключване на печеливши сделки. Петък е идеално време за броене на пари, но не и за харчене. Събота - покупките, направени в този ден, ще донесат радост и материални облаги.

Още: Само този тип хора имат защита към енергийни вампири

Запомнете: парите обичат тези, които забелязват знаците, ценят всяко малко нещо и искрено изразяват благодарност за всичко, което имат . Отворете сърцето си за изобилието - и то със сигурност ще дойде в живота ви! Направете споменатите прости стъпки част от ежедневния си ритуал. Дори и да не вярвате, че енергията работи за вас, редът и вниманието към детайлите със сигурност няма да навредят.