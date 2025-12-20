Спорт:

Как да си направите новогодишна "торбичка на изобилието", за да привлечете пари

20 декември 2025, 15:08 часа 0 коментара
Как да си направите новогодишна "торбичка на изобилието", за да привлечете пари

Съдържание:

С настъпването на съвсем нов цикъл, проявлението на позитивни вибрации и осъществяването на мечтите ви е задължително с края на годината. За да ви помогнем да постигнете това, споделяме някои мощни новогодишни ритуали за привличане на пари и пътувания през 2026 г.

Мощен новогодишен ритуал за сбъдване на желания

Ритуалите имат специална сила , особено когато се изпълняват на специални дати, когато енергиите са в пика си, помагайки да намагнетизирате всичко, което желаете, използвайки елементи със специални енергийни заряди. Този път споделяме някои от най-мощните и ефективни от тях за привличане на пари и пътувания.

Ритуал с ориз

Още: Ритуал, с който да превърнете портмонето си магнит за пари

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Два задължителни елемента за извършване на ритуали за добра енергия са оризът и канелата, като и двата имат специална сила да привличат добри неща в живота ви. В случая с ориза, той символизира просперитет, изобилие и плодородие.

За да се случи това, накиснете чаша ориз в един литър вода ден преди Нова година и го оставете да престои. След няколко часа прецедете водата и я изсипете в бутилка с пулверизатор, която ще използвате, за да пръскате из къщата си, докато повтаряте: „Нека този месец започне с изобилието и просперитета, които заслужавам. Благодаря, благодаря, благодаря.“ След като сте готови, заровете ориза в тенджера и го залейте с останалата вода.

Повтаряйте това на всяко 1-во число от месеца.

Торбичка за изобилие

Още: Японският ритуал „Осоджи“ за почистване в края на годината

За да увеличите финансовия си късмет и да привлечете изобилие, запишете всичко, което искате да влезе в живота ви, на празен лист хартия. Съхранявайте го в торбичка, за предпочитане червена, и добавете шепа ориз, три дафинови листа, три монети, три звездовидни анасона, три карамфила и три пръчици канела.

Как да манифестирате желанията си

След това го сложете под възглавницата си за три нощи. След като изтече времето, извадете хартията и я изгорете. След като изгорите, духнете пепелта пред къщата си, благодарейки. Пазете торбичката цяла година, докато желанието ви се сбъдне, и харчете монетите за храна.

Ритуал за пътуване през цялата година

Друг изключително ефективен новогодишен ритуал, който ще гарантира, че пътуванията ви никога няма да свършат, е да напишете числото 681 върху дафинов лист – ключ към насочването на енергията ви за пътуване. Разтрийте дафиновия лист в ръцете си и визуализирайте мечтаното пътуване. Накрая произнесете следните думи

Още: Методът на огледалната манифестация: Как да промените живота си

„Пътуващият ми дух ще бъде доволен, когато краката ми стъпят във всяка страна по света. Готово е.“

Поставете дафиновия лист под матрака си в областта на краката, тъй като те символизират пътуване.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Пари Нова година ритуал
Още от Полезно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес