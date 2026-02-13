Прогноза за времето - 14 февруари 2026 г. (събота)

През втората половина на нощта дъжд ще превалява все още на отделни места в източните райони, но до сутринта и там валежите ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява и над повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. От запад облачността отново ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 11°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг по високите места в планините

В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра - сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° по северното крайбрежие до 15° по южното. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ