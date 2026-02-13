Кафяв ориз срещу бял ориз: кой е по-добър за отслабване?

Кафявият ориз и белият ориз не само се различават по цвят, но има и много аспекти, които трябва да се вземат предвид, когато се стремите да отслабнете. Първо, кафявият ориз е пълнозърнесто културно растение, което запазва триците и зародишните си слоеве, което го прави по-богат на хранителни вещества от белия ориз. Но белият ориз се консумира и смила лесно от повечето индийци, така че дали можете да смилате кафявия ориз и да получите хранителните вещества, които той действително може да предложи, трябва да обмислите сами. Разглеждайки техните хранителни профили поотделно, според Индийския съвет за медицински изследвания и Националния институт по хранене, се вижда, че кафявият и белият ориз могат да осигурят на организма тези специфични хранителни вещества:

Фибри: Запазват слоя трици, така че съдържат 3,5 г фибри на 100 г. А това също помага за храносмилането, чувството за ситост и контрола на теглото.

Протеин: 7,5 г на 100 г. Протеиновата стойност в него помага за подпомагане на мускулното възстановяване и метаболизма.

Още: Как да разберем кога оризът е напълно сварен

Въглехидрати: 76 г на 100 г. Кафявият ориз се освобождава бавно благодарение на фибрите и стабилизира кръвната захар.

Магнезий: 110 мг на 100 г. Магнезият, осигурен от кафявия ориз, е важен за метаболитното здраве и превенцията на диабета.

Желязо: 2,0 мг на 100 г. Помага за намаляване на риска от анемия, която е силно разпространена сред жените, децата и тийнейджърите.

Витамин B комплекс: Съдържа B1, B3 и B6, които подпомагат енергийния метаболизъм, така че е чудесен за хора, които искат да спортуват повече ежедневно.

Още: Как да готвим ориз на котлон, така че да е пухкав и нежен

Антиоксиданти: Те се намират специално в слоя от трици, който намалява оксидативния стрес.

Гликемичен индекс (ГИ): от 50 до 55, което е по-ниска стойност и помага за контрол на теглото и управление на диабета.

Хранителен профил на белия ориз

Фибри: Триците се отстраняват, така че фибрите намаляват до 0,6 г на 100 г. По-лесно е за храносмилателната система, но дава по-малко усещане за ситост или пълнота.

Още: Трик за перфектно сварен ориз без лепене

Протеин: 6,5 г на 100 г, което е малко по-ниско от това на кафявия ориз.

Въглехидрати: 78 г на 100 г, бързо освобождават енергия и повишават кръвната захар.

Магнезий: 25 мг на 100 г, което е много по-ниско и по-малко полезно за метаболитното здраве.

Желязо: 1,2 мг на 100 г, като съдържанието му се намалява поради процеса на смилане.

Още: Какво се слага първо при готвене на ориз – вода, мазнина или сол

Витамин B комплекс: Най-вече се губи по време на процеса на полиране.

Антиоксиданти: Минимални.

Гликемичен индекс (ГИ): 70 до 75, което е по-високо, което може да играе роля, когато става въпрос за преяждане и наддаване на тегло.

Въздействие върху загубата на тегло

Още: Оризът в студена или гореща вода се добавя? Всичко зависи от едно нещо!

Що се отнася до контрола на теглото, по-специално загубата на тегло, индивидуалните фактори играят основна роля за това колко бързо можете да отслабнете и да задържите това тегло за дълго време. Според хранителния профил на всеки вид ориз, кафявият ориз има по-нисък ГИ индекс, насърчава чувството за ситост и стабилизира кръвната захар. Така че е по-подходящ за хора, които активно търсят отслабване. От друга страна, белият ориз има по-висок ГИ индекс, но другите му функции са абсолютно същите като тези на кафявия ориз.

Сигурно сте забелязали, че съществува риск от преяждане с бял ориз, тъй като много фактори могат да ви доведат до преяждане с ориз, като стрес, тревожност или глад за дълги часове. За да избегнете прекомерна консумация на ориз, трябва да контролирате размера на порцията си и да управлявате общия хранителен прием през целия ден.

Това са проучванията, които показват как консумацията на бял и кафяв ориз може да е от полза за усилията ви за отслабване:

Според Югоизточноазиатското списание за тропическа медицина и обществено здраве , в кафявия ориз има биоактивни съединения , които помагат за регулиране на това колко добре тялото ви може да метаболизира мазнините и да намали натрупването им, като по този начин подпомагат управлението на затлъстяването.

Още: Хитър трик със сух ориз за абсорбиране на излишната зимна влага в саксии

Според „ Растителни храни за човешко хранене“ , комбинирането на бял ориз с ечемик с високо съдържание на фибри намалява апетита и приема на енергия, което показва потенциал за контрол на теглото. Така че, вместо да се яде само бял ориз, комбинирането му с пълнозърнести храни може да увеличи хранителната му стойност.

Друго проучване в BMJ Open показва, че високият прием на бял ориз е свързан с повишен риск от диабет, докато кафявият ориз показва защитни ефекти.