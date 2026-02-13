"Зеленски трябва да побърза": Тръмп отново твърди, че Русия иска мир (ВИДЕО)

„Зеленски ще трябва да предприеме действия. Русия иска да сключи сделка и Зеленски ще трябва да предприеме действия. В противен случай той ще пропусне чудесна възможност. Той трябва да действа“. Така отговори президентът на САЩ Доналд Тръмп на въпроса на журналист дали САЩ все още изискват от Зеленски да проведе президентски избори до лятото.

Припомняме, че в периода 17 - 18 февруари ще има нов кръг тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна, които ще се проведат в Женева. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров обяви състава на украинската делегация за преговорите в Женева. Освен него Киев в Швейцария ще представляват шефът на кабинета на президента Кирило Буданов, неговият първи заместник Сергей Кислица, шефът на фракцията „Слуга народа“ във Върховната рада Давид Арахамия, началникът на Генералния щаб на ВСУ Андрей Гнатов и заместник-началникът на ГУР МО на Украйна Вадим Скибицки.

