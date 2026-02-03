ВИДЕО: Patriot сваля руска хиперзвукова ракета "Циркон". "Шахед" порази блок в Харков, а Украйна удари в окупираните земи

Руска хиперзвукова ракета „Циркон“ е била прехваната над Украйна през нощта на 2 срещу 3 февруари с помощта на системата за противовъздушна отбрана Patriot, обявиха от Военновъздушните сили към украинската армия. Прехващането е било извършено по време на масираната руска атака с ракети и дронове срещу страната, чиято цел бяха главно обекти от енергийната инфраструктура. Киев, Харков, Суми, Днипро, Одеса, Запорожие и още градове пострадаха от нападението, което бе извършено при температури, стигащи доста под нулата, за да се удари по духа на украинския народ.
Още: За Путин зимният терор е по-важен от преговорите: Русия мощно удари украински ТЕЦ-ове при -24 градуса (ВИДЕО)
От прехващането на "Циркон" се появи и видео:
A Russian Zircon hypersonic missile was intercepted overnight using a Patriot air defense system, according to the Air Force. The interception took place during the latest Russian attack. #Ukraine pic.twitter.com/n2wjPJiOFR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026
Украинските ВВС съобщават, че Русия е изстреляла общо 521 ракети и дронове през нощта. Ракетите са били 71, като толкова Русия не е изстрелвала наведнъж от много месеци насам – 4 "Циркон"/"Оникс" ("Циркон" е противокорабна свръхзвукова крилата ракета съгласно руската класификация и може да се изстрелва от установки, с които се изстрелват и "Оникс"), 32 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 7 крилати ракети Х-22/Х-32, 28 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". И още: 450 далекобойни дрона, като около 300 от тях са били "Шахед".
Свалени са 38 ракети и 412 далекобойни дрона, като всички ракети "Циркон"/"Оникс" са "приземени", без да уцелят нищо. Отделно са прехванати и унищожени 11 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 3 крилати ракети Х-22/Х-32, 20 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". На 27 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и далекобойни дронове: Мащабът е по-голям: Русия изстреля и ракети "Циркон" по Украйна (ВИДЕО).
Швеция и Дания помагат с ПВО
Швеция и Дания ще закупят съвместно системи за противовъздушна отбрана за Украйна. Швеция ще финансира с близо 200 милиона евро закупуването на системи Tridon, разработени от BAE Systems Bofors, а Дания ще допринесе с над 46 милиона евро, съобщиха официални представители пред "Укринформ".
Русия порази жилищна сграда в Харков, Украйна отвърна
Междувременно продължават тежките руски удари. "Шахед" е поразил жилищна сграда в Харков. Най-малко седем души са пострадали от взрива и са в състояние на остър стрес след нападението, съобщи регионалната администрация. Двама от ранените са хоспитализирани в тежко състояние след атаката.
Seven people suffered blast injuries and acute stress after a Russian strike hit a residential building in Kharkiv, the regional administration said. Two of the injured were hospitalized in serious condition following the attack. #Ukraine https://t.co/cZZgXCbZC1 pic.twitter.com/mwQOsEgeVP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026
Още: Рюте осъди от Киев бруталните руски атаки и заговори за "твърда сила" (ВИДЕО)
Украйна отвърна - Специалните сили съобщиха за успешни удари по руски военни цели в окупираните територии. Целите включват складове за боеприпаси и места, където са разквартирувани войници, в Зелени Хай, съоръжения на подразделения във Велика Новоселка и обекти за поддръжка на дронове в Токмак и близо до Микилско.
Ukraine’s Special Operations Forces reported successful strikes on Russian military targets in occupied territories. Targets included ammunition depots and troop locations in Zelenyi Hai, unit facilities in Velyka Novosilka, and drone maintenance sites in Tokmak and near… pic.twitter.com/oEOBSb7bJk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026
Съобщава се за експлозии и в Белгород. Руската противовъздушна отбрана там е активна.
Explosions are reported in Belgorod. Russian air defense is active. pic.twitter.com/MUCXweTjAV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026
Още: Никаква мисъл за мир: Русия засипа с ракети и дронове Киев, Харков, Суми (ВИДЕО)