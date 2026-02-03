Войната в Украйна:

03 февруари 2026, 18:19 часа 439 прочитания 0 коментара
Християн Касабов направи нова поправка на националния рекорд!

Българският спринтьор Християн Касабов направи нова поправка на националния рекорд в бягането на 60 метра с препятствия за младежи до 20 години, след като спечели състезанието във възрастовата група от съпътстващата програма на лекоатлетическия турнир за мъже и жени Czech Indoor Gala в Острава (Чехия).

Касабов финишира пръв за 7,76 секунди, като свали една стотна от секундата от досегашното си върхово постижение в дисциплината от 7,77 секунди, с което триумфира с титлата на България на шампионата до 20 години в зала в София на 1 февруари.

В основния турнир в Острава европейският шампион на скок дължина на закрито от Апелдоорн 2025 и атлет номер 1 на страната за миналата година Божидар Саръбоюков ще стартира в коронната си дисциплина, като началото на надпреварата е в 19:00 часа българско време.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
