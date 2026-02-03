Всеки път, когато двама души се срещнат, се случва това

Да срещнеш човек в неговия център, означава самият ти да преминеш през вътрешна революция, защото ако искаш да срещнеш човек в неговия център, ще трябва да му позволиш да докосне и твоя център. Ще трябва да станеш чувствителен към това, напълно уязвим, отворен. А това е рисковано. Връзката е връзка на мистерии и тъй като съществува между двама души, тя зависи и от двамата. Винаги, когато двама души се срещнат, се създава нов свят.

Връзката е една от мистериите и тъй като съществува между двама души, тя зависи и от двамата. Винаги, когато двама души се срещнат, се създава нов свят.

Самата им среща е създала съвсем ново явление и чрез това ново явление и двамата души се променят.

Още: Нова мода в социалните мрежи: Терминът, описващ обещаното бъдеще като илюзия

Без връзка си едно нещо, но щом си във връзка, веднага се превръщаш в нещо друго. Когато една жена стане любовница – тя вече не е същата жена. Мъж, който става баща – вече не е същият мъж. Когато се роди дете, напълно забравяме, че в момента, в който се ражда детето, се ражда и майката.

Преди това жената беше просто жена, но не и майка. А майката е нещо съвсем ново. Ти създаваш връзката, а след това, в замяна, връзката създава теб. Двама души се срещат – това означава – два свята се срещат. И това не е просто, а много сложно явление.

Всеки човек е свят сам за себе си – сложна мистерия с дълго минало и вечно бъдеще. В началото се срещат само перифериите. Но ако връзката стане интимна, близка, дълбока, тогава, малко по малко, центровете също започват да се докосват. И когато центровете най-накрая се срещнат, това се нарича любов.

Когато перифериите се срещат, това е познанство.

Още: Психотерапевт: Защо избираме партньори, които ни нараняват?

Докосваш човек отвън, отвътре – и това е просто познанство. Много пъти си наричал познатите си любов, но само си се заблуждавал. Познанството не е любов. Любовта е истинска рядкост.

Да срещнеш човек в неговия център, означава самият ти да преминеш през вътрешна революция, защото ако искаш да срещнеш човек в неговия център, ще трябва да му позволиш да докосне и твоя център. Ще трябва да станеш чувствителен към това, напълно уязвим, отворен. А това е рисковано.

Да позволиш на друг да достигне до същината ти е изключително рисковано и опасно, защото никога не знаеш какво ще направи този друг човек в следващия момент.

Защото щом всичките ти тайни бъдат разкрити, щом скритостта ти бъде изложена на показ, щом си напълно гол, какво ще направи другият човек- никога не знаеш. Във всичко това има страх. Ето защо не се отваряме.

Още: Зигмунд Фройд: Влюбването е повторение, рецидив, завръщане към предишния обект на любовта

Просто познанство и си мислим, че ни се е случила любовта. Перифериите се срещат и веднага си мислим, че ние сме се срещнали. Запомнете – вие не сте вашата периферия. Всъщност периферията е границата на самите вас, тя не сте вие. Периферията е мястото, където спирате вие ​​и където започва светът.

Дори съпрузи и съпруги, които живеят заедно от много години, може да са само познати. Те може изобщо да не се познават. И колкото по-дълго живеете с някого, толкова повече забравяте, че центровете са останали напълно непознати. И затова първото нещо, което трябва да разберете, е следното: познанството не бива да се нарича любов.

Можеш да позволиш на другия да достигне до твоя център само ако не се страхуваш, ако не си ужасен.

Има два начина да живееш. Единият: ориентиран към страха. Другият: ориентиран към любовта. Живот, съсредоточен върху страха, никога няма да те доведе до дълбоки взаимоотношения. Ще останеш затворен, няма да позволиш на другия да те проникне до същината.

Още: Перфектният край на вашата токсична връзка

Ще позволиш достъп до известна степен, а след това, набързо, ще издигнеш стени и всяка възможност за любов ще изчезне.

Живот, фокусиран върху любовта, всъщност е животът на духовен човек.

Човек, обърнат към любовта, означава човек, който не се страхува от бъдещето, човек, който не се страхува от последствията, човек, който живее тук и сега.

Ако можеш да бъдеш в този момент, в този настоящ момент, в това вездесъщо „сега“ – само ако можеш да бъдеш в богатството на тази пълнота, само тогава и само така можеш да обичаш.