Учителка е в критично състояние след като бе намушкана с нож от ученик във Франция

Учителка бе намушкана от ученик в класната стая в училище днес в крайбрежния град Санари сюр Мер в Южна Франция. Това съобщи в публикация в социалната мрежа Х френският министър на националното образование Едуар Жефре и добави, че незабавно тръгва към училището.
60-годишната учителка по рисуване е била намушкана от 14-годишен ученик, като според прокуратурата жертвата е получила "три или четири прободни рани". Състоянието ѝ е критично и тя е била откарана по спешност в болница "Сент Ан" в Тулон, предават френски медии.
Une professeure a été victime d’une agression au couteau dans un collège de Sanary-sur-Mer.— Édouard Geffray (@EdouardGeffray) February 3, 2026
Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi.
Je me rends sur place immédiatement.
Ученикът е бил задържан, като мотивите му все още се изясняват.
