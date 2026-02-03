Войната в Украйна:

Учителка е в критично състояние след като бе намушкана с нож от ученик във Франция

Учителка бе намушкана от ученик в класната стая в училище днес в крайбрежния град Санари сюр Мер в Южна Франция. Това съобщи в публикация в социалната мрежа Х френският министър на националното образование Едуар Жефре и добави, че незабавно тръгва към училището.

60-годишната учителка по рисуване е била намушкана от 14-годишен ученик, като според прокуратурата жертвата е получила "три или четири прободни рани". Състоянието ѝ е критично и тя е била откарана по спешност в болница "Сент Ан" в Тулон, предават френски медии.

Ученикът е бил задържан, като мотивите му все още се изясняват.

