Борисов - президент? Отговорът на лидера на ГЕРБ

След като Румен Радев "слезе" от Президентството на политическия терен, отново се появиха спекулации за това дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще се кандидатира за държавен глава. Бившият премиер беше попитан в предаването "Лице в лице" с Цветанка Ризова по bTV на 3 февруари и отговори, че "това са хипотези, които просто не заслужават коментар". Но допълни: "Никога президентската институция не е била интересна за мен, никога".

"ГЕРБ винаги се е борил за изпълнителна власт и за кметска власт", допълни Борисов.

Попитан отново за поста президент, той повтори: "Не, казвал съм го 1005 пъти от 2005-2006 г. насам. Щях да го бия Първанов на първия тур още...".

Радев на политическия терен е "честна постъпка"

Че Радев влиза на политичесикя терен, по думите му, е "една честна постъпка, защото за 9-10 години той хем ползваше президентската институция, хем беше като партиен лидер – срещу всички". Това, че е бил държавен глава и върховен главнокомандващ, е негово "предимство пред другите партии", смята лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за стопляне на отношенията между него и Радев той заяви: "Мога да уверя всички, защото толкова жлъчни и некомпетентни хора се изказват – нямам абсолютно никакъв контакт, откакто Румен Радев е напуснал президентството. Той си прави партия, има партийно строителство, аз си гледам моята. ПП-ДБ казват: Радев, Борисов, Пеевски. Нито с единия, нито с другия имаме каквито и да е договорки, както нямаме с ПП-ДБ".

