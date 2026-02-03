От Лудогорец с обратна психология: Суперкупата не значела нищо за "орлите"

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков говори пред колегите от Sportal.bg преди битката за Суперкупата на България срещу Левски. Специалистът сякаш опита да намали напрежението в редиците на "орлите" с изказване, че този трофей не означва нищо. Властимащият на "Хювефарма Арена" отбеляза завръщането на Квадво Дуа. По думи на Карамджуков централният нападател, който страдаше от контузия, е липсвал доста до момента.

Георги Караманджуков: Искам да стане един добър мач

"Искам да стане един добър мач, това е най-важното. Тази купа не носи нищо. Ние имахме два официални мача, но Левски изигра 4-5 контроли. Не успяхме да направим почти никаква подготовка. Повечето футболисти при нас са дошли да играят такива мачове. Квадво Дуа отсъства много и липсата му се усещаше. Накрая за много малко минути отбеляза 5 гола, което говори само по себе си за неговата класа", каза Караманджуков.

Разградчани си заслужиха мястото на финала, след като през миналия сезон триумфираха за 14-ти пореден път с титлата в Първа лига. „Сините“ пък получиха право да се борят за отличието, след като завършиха на второ място във временното класиране в първенството, но разградчани победиха ЦСКА във финала за Купата на страната и така освободиха мястото за тима от стадион „Георги Аспарухов“.

Лудогорец влиза в днешния двубой от по-добра позиция, тъй като момчетата на Пер-Матиас Хьогмо вече изиграха два официални двубоя. И двата бяха в турнира Лига Европа. В първия „орлите“ отстъпиха с 0:1 като гост на Глазгоу Рейнджърс, но във втория победиха Ница с 1:0 в Разград и се класираха за плейофите в надпреварата.

Левски от своя страна все още не е играл официален мач през 2026 година. В последната си контрола тимът на Хулио Веласкес победи Вихрен Сандански с 3:1, като попаденията за „сините“ бяха дело на фабио Лима, Асен Митков и Евертон Бала, който се разписа от дузпа.

