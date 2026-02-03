Лайфстайл:

От Лудогорец с обратна психология: Суперкупата не значела нищо за "орлите"

03 февруари 2026, 17:25 часа 352 прочитания 0 коментара

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков говори пред колегите от Sportal.bg преди битката за Суперкупата на България срещу Левски. Специалистът сякаш опита да намали напрежението в редиците на "орлите" с изказване, че този трофей не означва нищо. Властимащият на "Хювефарма Арена" отбеляза завръщането на Квадво Дуа. По думи на Карамджуков централният нападател, който страдаше от контузия, е липсвал доста до момента.

Георги Караманджуков: Искам да стане един добър мач

"Искам да стане един добър мач, това е най-важното. Тази купа не носи нищо. Ние имахме два официални мача, но Левски изигра 4-5 контроли. Не успяхме да направим почти никаква подготовка. Повечето футболисти при нас са дошли да играят такива мачове. Квадво Дуа отсъства много и липсата му се усещаше. Накрая за много малко минути отбеляза 5 гола, което говори само по себе си за неговата класа", каза Караманджуков.

Георги Караманджуков

Разградчани си заслужиха мястото на финала, след като през миналия сезон триумфираха за 14-ти пореден път с титлата в Първа лига. „Сините“ пък получиха право да се борят за отличието, след като завършиха на второ място във временното класиране в първенството, но разградчани победиха ЦСКА във финала за Купата на страната и така освободиха мястото за тима от стадион „Георги Аспарухов“.

Лудогорец влиза в днешния двубой от по-добра позиция, тъй като момчетата на Пер-Матиас Хьогмо вече изиграха два официални двубоя. И двата бяха в турнира Лига Европа. В първия „орлите“ отстъпиха с 0:1 като гост на Глазгоу Рейнджърс, но във втория победиха Ница с 1:0 в Разград и се класираха за плейофите в надпреварата.

Левски от своя страна все още не е играл официален мач през 2026 година. В последната си контрола тимът на Хулио Веласкес победи Вихрен Сандански с 3:1, като попаденията за „сините“ бяха дело на фабио Лима, Асен Митков и Евертон Бала, който се разписа от дузпа.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Суперкупа на България Лудогорец Георги Караманджуков
