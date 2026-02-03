Спорт:

Лудогорец беше нагазил в калта ала ЦСКА! Сега "орлите" въобще не са за отписване (ВИДЕО)

03 февруари 2026, 17:30 часа 395 прочитания 0 коментара

Българският футболен шампион Лудогорец бе сериозно нагазил в калта с назначаването на Руи Мота, но вече се стабилизира и въобще не трябва да бъде отписван както от битката за титлата в Първа лига, така и от плейофните мачове срещу Ференцварош в Лига Европа. На това мнение е спортният журналист на Actualno.com Бойко Димитров. Той направи и интересно сравнение в последния епизод на "Точно попадение" - че Мота в Лудогорец е бил нещо Томислав Стипич в ЦСКА.

"Лудогорец с Руи Мота беше малко като Томислав Стипич в ЦСКА"

"Лудогорец така беше нагазил в калта с Руи Мота... Да ме прощават в Разград, но не знам как го бяха намерили този човек. То беше малко като Стипич в ЦСКА. Станал носител на Купата в Литва и айде в ЦСКА. С човек, който е шампион на Армения, гониш влизане в Шампионска лига... Малко ми е несериозно", заяви Бойко Димитров.

Руи Мота

Сега Лудогорец е стабилен, а с двамата нападатели - ще бъде тежко за съперниците

"Докато сега се вижда по резултатите на Лудогорец, че отборът е доста стабилен. Дори и загубата от Рейнджърс в Глазгоу. Лудогорец е стабилен, сега и с двамата нападатели (Руан Круз и Квадво Дуа), ще бъде много тежко за съперниците им", добави още той.

"Струва ми се, че ги отписват за мачовете с Ференцварош, но Лудогорец въобще не са за отписване. Те имат две загуби и един "хикс" тази година срещу този отбор, но на унгарците няма да им бъде никак лесно. Лудогорец може да прескочи Ференцварош и да продължат към елиминациите", завърши Димитров. 

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
