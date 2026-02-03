"Всичко е екзотика": Борисов за служебния премиер и с признание за ангажимент към Пеевски

Всичко е екзотика. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов описа политическата ситуация в момента в предаването "Лице в лице" по бТВ. Думите му бяха в контекста на предложението на партията му президентът Йотова да си избере измежду 239 депутати кандидат за служебен министър-председател и от първата политическа сила да го направят председател на парламента, за да попадне в "домовата книга".

Борисов бърза за изборите

"Всичко е екстравагантно в момента. След като направихме всичките тези експерименти с Конституцията в момента всичко е екстравагантно. И то ние не сме казали тя да го направи - вече седмици наред виждаме как се бавят изборите, а ние искахме незабавно да се направят", заяви Борисов.

Той се възмути и попита защо са тези консултации при президента.

"Да чуем колко е трудно да се избере премиер? Представете си хипотезата, не знам какво й е в главата. Тя каже не мога да избера никого", попита лидерът на ГЕРБ. В тази връзка той бе категоричен, че ГЕРБ не искат да управлява Желязков и посочи, че в момента седят по принуда. "Ние сме чули хората и сме се махнали и те продължават да ни държат в правителство", подчерта Борисов и заяви, че са подали оставка, за да има бързи избори. "Ако считате, че от декември от април са бързи избори?", попита Борисов.

На въпрос тогава защо е минал гнева му заради изборите в Пазарджик, Борисов каза протестите са дошли именно вследствие на натрупаните грешки в тази коалиция на малцинството.

"Всеки правеше така, че неговата партия да изглежда добре и в един момент Пазарджик аз оставих да им видя сеира", добави Борисов. Той заяви, че след това е казал на партньорите си, че ако не му разберат гнева, просто няма да има правителството и това са го разбрали партньорите муь в 13.20, когато е казал, че ГЕРБ се изтегля от правителството. ОЩЕ: Бойко Борисов: Надявам се да се направи добро правителство

Какъв е бил ангажиментът му към Пеевски

Лидерът на ГЕРБ коментира свое изказване, че Пеевски се съобразяват един с друг.

"Еврозоната и ПВУ са неща, които той се съобрази с нас. Магазините за хората са нещо, което ние се съобразихме с него. От първия ден знаех, че няма да тръгне, но от първия ден се съобразихме с него", добави Борисов.

"За това, което ме подкрехитха и свърших правилните работи за България, безспорните успехи във всики топ, три и 10 е България в момента, съм му благодарил и до там приключват отношенията ми, както с всички останали. Всяка партия си е на нейния крак", добави Борисов по адрес на Пеевски.

Той обаче каза, че няма да ратифицират участието за Съвета за мир, защото Пеевски е настоял.

"Никаква роля няма Пеевски в подписването на това. Аз не мога да забраня на хората да говорят и на партийните лидери всеки може да си говори, негова работа", добави още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ беше попитан и законен ли е Борислав Сарафов, като отговори: "

"Какъв да е и аз не знам. Мисля, че си е легитимен. Моята теза винаги е била съдиите да си избират съдии шефове, прокурорите прокурори шефове. Ако не са независими, тогава може да се мешаме. Вече бях в сглобката и видях как мислят ПП и ДБ", добави още Борисов.

Борисов е категоричен: Гренландия е на Дания

Гренландия е на Дания. Разбира се, че е категоричен. Това е все едно утре някой да каже да ни вземе остров Болшевик. Той няма минерали, но има богата история.

Обаче ,когато Тръмп говори за мира в Газа, и Ники Младенове водещ там, подкрепям с две ръце, защото това е мир.

Той обаче каза, че в момента Украйна изживява най-гадните си дни и позицията на ГЕРБ е категорична за Украйна. "Тук някой си позволяват да ни сравняват с Беларус, които въобще ги нямахме", добави още Борисов. ОЩЕ:Имената на Пеевски, Борисов и Радев прозвучаха в Брюксел на дискусия за Тръмп и европопулизма (ВИДЕО)

Ще бъде ли кандидат за президент?

Борисов отговори дали може с Радев да си разменят местата, като бившият президент стане премиер, а лидерът на ГЕРБ държавен глава.

"Това са хипотези, които просто не заслужават коментар. Никога президентската институция не е била интересна за мен. Никога. ГЕРБ винаги е бил и се е борил за изпълнителна и кметска власт, защото по този начин можем да реализираме политиките и да си помагаме на общините", каза още Борисов.

Той определи постъпката на Радев да подаде оставка, защото 9 години е ползвал президентската институция и се е държал като партиен лидер.

Попитан дали има стопляне на отношенията с Румен Радев, той увери, че няма никакъв контакт с бившия президент, откакто е напуснал президентството.

"Тук въпросите са, когато няма какво да кажат особено тези от ПП-ДБ, а те сега са Радев, Борисов и Пеевски. Малко им стана оправдание за всичко да кажат Пеевски и всичко приключва. Нито с единия, нито с другия имам каквито и да било уговорки, както нямам и с ПП-ДБ", добави Борисов. ОЩЕ: Борисов - президент? Отговорът на лидера на ГЕРБ