Любопитно:

"Всичко е екзотика": Борисов за служебния премиер и с признание за ангажимент към Пеевски

03 февруари 2026, 17:55 часа 261 прочитания 1 коментар
"Всичко е екзотика": Борисов за служебния премиер и с признание за ангажимент към Пеевски

Всичко е екзотика. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов описа политическата ситуация в момента в предаването "Лице в лице" по бТВ. Думите му бяха в контекста на предложението на партията му президентът Йотова да си избере измежду 239 депутати кандидат за служебен министър-председател и от първата политическа сила да го направят председател на парламента, за да попадне в "домовата книга".

Борисов бърза за изборите

"Всичко е екстравагантно в момента. След като направихме всичките тези експерименти с Конституцията в момента всичко е екстравагантно. И то ние не сме казали тя да го направи - вече седмици наред виждаме как се бавят изборите, а ние искахме незабавно да се направят", заяви Борисов. 

Той се възмути и попита защо са тези консултации при президента. 

"Да чуем колко е трудно да се избере премиер? Представете си хипотезата, не знам какво й е в главата. Тя каже не мога да избера никого", попита лидерът на ГЕРБ. В тази връзка той бе категоричен, че ГЕРБ не искат да управлява Желязков и посочи, че в момента седят по принуда. "Ние сме чули хората и сме се махнали и те продължават да ни държат в правителство", подчерта Борисов и заяви, че са подали оставка, за да има бързи избори. "Ако считате, че от декември от април са бързи избори?", попита Борисов. 

На въпрос тогава защо е минал гнева му заради изборите в Пазарджик, Борисов каза протестите са дошли именно вследствие на натрупаните грешки в тази коалиция на малцинството. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Всеки правеше така, че неговата партия да изглежда добре и в един момент Пазарджик аз оставих да им видя сеира", добави Борисов. Той заяви, че след това е казал на партньорите си, че ако не му разберат гнева, просто няма да има правителството и това са го разбрали партньорите муь в 13.20, когато е казал, че ГЕРБ се изтегля от правителството. ОЩЕ: Бойко Борисов: Надявам се да се направи добро правителство

Какъв е бил ангажиментът му към Пеевски

Лидерът на ГЕРБ коментира свое изказване, че Пеевски се съобразяват един с друг. 

"Еврозоната и ПВУ са неща, които той се съобрази с нас. Магазините за хората са нещо, което ние се съобразихме с него. От първия ден знаех, че няма да тръгне, но от първия ден се съобразихме с него", добави Борисов. 

"За това, което ме подкрехитха и свърших правилните работи за България, безспорните успехи във всики топ, три и 10 е България в момента, съм му благодарил и до там приключват отношенията ми, както с всички останали. Всяка партия си е на нейния крак", добави Борисов по адрес на Пеевски. 

Той обаче каза, че няма да ратифицират участието за Съвета за мир, защото Пеевски е настоял. 

"Никаква роля няма Пеевски в подписването на това. Аз не мога да забраня на хората да говорят и на партийните лидери всеки може да си говори, негова работа", добави още Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ беше попитан и законен ли е Борислав Сарафов, като отговори: "
"Какъв да е и аз не знам. Мисля, че си е легитимен. Моята теза винаги е била съдиите да си избират съдии шефове, прокурорите прокурори шефове. Ако не са независими, тогава може да се мешаме. Вече бях в сглобката и видях как мислят ПП и ДБ", добави още Борисов. 

Борисов е категоричен: Гренландия е на Дания

Гренландия е на Дания. Разбира се, че е категоричен. Това е все едно утре някой да каже да ни вземе остров Болшевик. Той няма минерали, но има богата история. 

Обаче ,когато Тръмп говори за мира в Газа, и Ники Младенове  водещ там, подкрепям с две ръце, защото това е мир. 

Той обаче каза, че в момента Украйна изживява най-гадните си дни и позицията на ГЕРБ е категорична за Украйна. "Тук някой си позволяват да ни сравняват с Беларус, които въобще ги нямахме", добави още Борисов. ОЩЕ:Имената на Пеевски, Борисов и Радев прозвучаха в Брюксел на дискусия за Тръмп и европопулизма (ВИДЕО)

Ще бъде ли кандидат за президент?

Борисов отговори дали може с Радев да си разменят местата, като бившият президент стане премиер, а лидерът на ГЕРБ държавен глава. 

"Това са хипотези, които просто не заслужават коментар. Никога президентската институция не е била интересна за мен. Никога. ГЕРБ винаги е бил и се е борил за изпълнителна и кметска власт, защото по този начин можем да реализираме политиките  и да си помагаме на общините", каза още Борисов. 

Той определи постъпката на Радев да подаде оставка, защото 9 години е ползвал президентската институция и се е държал като партиен лидер. 

Попитан дали има стопляне на отношенията с Румен Радев, той увери, че няма никакъв контакт с бившия президент, откакто е напуснал президентството.

"Тук въпросите са, когато няма какво да кажат особено тези от ПП-ДБ, а те сега са Радев, Борисов и Пеевски. Малко им стана оправдание за всичко да кажат Пеевски и всичко приключва. Нито с единия, нито с другия имам каквито и да било уговорки, както нямам и с ПП-ДБ", добави Борисов. ОЩЕ: Борисов - президент? Отговорът на лидера на ГЕРБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Гренландия Делян Пеевски служебен премиер предсрочни парламентарни избори 2026 Съвет за мир
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес