Фотографии на известни български актьори посрещат клиентите на най-новия магазин на Kaufland в столицата

Клиентите на най-новия магазин на Kaufland в столичния район „Оборище“ – Kaufland – Театрална, могат да видят подбрана селекция от театрални фотографии на входа на магазина. Изложените 14 кадъра представят емблематични български актьори и сцени от знакови постановки на родната театрална сцена и ще бъдат достъпни до 1 май.

Изложбата носи името „Артистични спомени“ и е дело на дългогодишния фотограф на Народния театър „Иван Вазов“ - Божидар Марков. Кадрите проследяват над две десетилетия театрална история: те са правени в периода от 2002 г. до 2023 г. и улавят емблематични мигове от някои от най-обичаните спектакли на театъра. Сред най-ранните запечатани спомени са фотографиите на Стефан Данаилов, Йорданка Кузманова и Валентин Ганев от спектакъла „Пигмалион“ (2002 г.), както и на Петър Попйорданов – Чочо, Христо Мутафчиев и Валентин Ганев от „Хъшове“ (2003 г.).

Превъплътени в различни образи, клиентите могат да видят и актьорите Аня Пенчева, Георги Мамалев, Юлиан Вергов, Дарин и Деян Ангелови. Част от изложените фотографии са с автографи на актьорите, което превръща изложбата в още по-автентична среща с духа на българския театър.

Kaufland-Театрална е първият магазин с кауза на ритейлъра. Всяко пазаруване в новия филиал е в подкрепа на българското сценично изкуство. Компанията дарява 1 евроцент от всяка касова бележка от новия магазин на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Търговската верига подписа Меморандум за цялостно сътрудничество с най-стария университет за актьорско майсторство у нас, с който ще реализира съвместни инициативи и проекти за популяризиране и подкрепа на младите таланти.