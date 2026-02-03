Последователно счупиха националния рекорд на България на Европейското по пистово колоездене

Мирослав Минчев и Павел Николов последователно подобриха националния рекорд на България в дисциплината 200 метра летящ старт по време на Европейското първенство по пистово колоездене в Коня, Турция. По време на квалификациите двамата преминаха под психологическата граница от 10 секунди, с което станаха първите ни сънародници с подобно постижение. Минчев записа резултат от 9.922 секунди, а веднага след него това направи и Николов, който свали постижението до 9.858 секунди.
Достойно представяне на Мирослав Минчев и Павел Николов
Постижението на Павел Николов го класира за фазата на директните елиминации и на 1/16-финалите той отстрани италианеца Матиа Предомо, който е европейски шампион до 23 години в дисциплината омниум.
На осминафиналите обаче българинът бе спрян от германеца Максимилиан Дьорнбах, който има пет отличия от европейски първенства и е многократен участник на Олимпийски игри. Медалистите в надпреварата ще бъдат определени в утрешния ден.
"Всичко това – на най-високо ниво, срещу елита на континента, на една от най-бързите писти в Европа. Това не са просто рекорди. Това е скок в ново измерение. Това е реален напредък. Това е българско пистово колоездене на скорост, каквато не сме виждали досега. Напред, България! Историята се пише тук и сега!", написаха от Българска федерация колоездене.
