Последователно счупиха националния рекорд на България на Европейското по пистово колоездене

Мирослав Минчев и Павел Николов последователно подобриха националния рекорд на България в дисциплината 200 метра летящ старт по време на Европейското първенство по пистово колоездене в Коня, Турция. По време на квалификациите двамата преминаха под психологическата граница от 10 секунди, с което станаха първите ни сънародници с подобно постижение. Минчев записа резултат от 9.922 секунди, а веднага след него това направи и Николов, който свали постижението до 9.858 секунди.

Достойно представяне на Мирослав Минчев и Павел Николов

Постижението на Павел Николов го класира за фазата на директните елиминации и на 1/16-финалите той отстрани италианеца Матиа Предомо, който е европейски шампион до 23 години в дисциплината омниум.

🔥🇧🇬 ИСТОРИЯ НА ПИСТАТА! ОЩЕ ДВА НАЦИОНАЛНИ РЕКОРДА И ПЪРВО СЛИЗАНЕ ПОД 10 СЕКУНДИ! 🇧🇬🔥 Трети ден от Европейското... Posted by Българска Федерация Колоездене on Tuesday, February 3, 2026

На осминафиналите обаче българинът бе спрян от германеца Максимилиан Дьорнбах, който има пет отличия от европейски първенства и е многократен участник на Олимпийски игри. Медалистите в надпреварата ще бъдат определени в утрешния ден.

"Всичко това – на най-високо ниво, срещу елита на континента, на една от най-бързите писти в Европа. Това не са просто рекорди. Това е скок в ново измерение. Това е реален напредък. Това е българско пистово колоездене на скорост, каквато не сме виждали досега. Напред, България! Историята се пише тук и сега!", написаха от Българска федерация колоездене.

