Законен ли е Сарафов? Какъв да е и аз не знам

Какъв да е и аз не знам. Мисля, че си е легитимен. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпроса законен ли е главният прокурор Борислав Сарафов в предаването "Лице в лице" по бТВ. Борисов заяви, че неговата теза винаги е била съдиите да си избират съдии шефове, а прокурорите - прокурори. "Ако не са независими, тогава може да се мешаме. Вече бях в сглобката и видях как мислят ПП и ДБ", каза още лидерът на ГЕРБ.

Казусът със Сарафов

Припомняме, че през есента Върховният касационен съд отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България, докато от прокуратурата заявиха, че решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. ОЩЕ: "Мисля, че е законен": Борисов за Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Още тогава лидерът на ГЕРБ коментира темата и каза, че Сарафов е законен главен прокурор.

През ноември Борисов коментира отново темата и заяви, че ГЕРБ ще предприемат мерки. На въпрос колко месеца вече, Борисов отговори: "Колкото трябва".

През това време от опозицията в лицето на ПП-ДБ настояват за смяна на Сарафов и твърдят, че той е незаконно заема поста.