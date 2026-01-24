Пътеводител за 14 февруари: Най-добрите винарни и романтични кътчета в България

Оставката на Румен Радев:

24 януари 2026, 22:30 часа 0 коментара
Съдържание:

На 14 февруари България е различна. Въздухът мирише едновременно на разпукваща се пролет, на младо вино и на парфюм. Това е денят, в който по стар стил почитаме Св. Трифон Зарезан (празникът на лозарите и винарите), а по нов – западния Св. Валентин (празникът на влюбените).

Независимо дали сте „отбор вино“ или „отбор любов“, България предлага десетки вълшебни места, където да отбележите празника. Ето най-добрите идеи за тазгодишното честване:

За ценителите на традициите: Празникът на лозарите

Ако за вас 14 февруари е време за фолклор и автентичност, насочете се към традиционните винарски региони.

  • Мелник и село Делчево: Най-малкият град в България оживява с фестивали на виното. Тук можете да присъствате на ритуала „зарязване“, при който лозите се поливат с вино за плодородие.
  • Тракийската низина (Брестовица и Пловдив): Брестовица е известна като „столицата на виното“. Местните изби организират отворени врати, дегустации на „младо вино“ и празнични хорá на мегдана.
  • Сухиндол: Градът с вековни традиции в лозарството организира мащабни шествия, които ще ви върнат назад във времето.

За непоправимите романтици: Свети Валентин под звездите

Ако искате да впечатлите половинката си, България предлага локации, които могат да съперничат на Париж и Рим.

Старият град в Пловдив: Разходка по калдъръмените улици по залез, последвана от вечеря в малък ресторант с гледка към Античния театър. Пловдив е градът на бохемите и любовта.

СПА столицата Велинград: Нищо не казва „обичам те“ по-добре от релакс в гореща минерална вода, докато навън е студено. Идеален избор за двойки, търсещи спокойствие и лукс.

Морският бряг (Созопол или Несебър): Морето през февруари е за ценители. Пустите плажове и шумът на вълните създават интимна атмосфера, която липсва през лятото.

 „Златната среда“: Вино и любов в едно

Най-актуалната тенденция в последните години са т.нар. „винени турове“. Много бутикови винарни (шата) в страната предлагат специални пакети:

Нощувка в шато: Локации около Стара Загора, Ямбол и Сандански предлагат настаняване директно сред лозята.

Сляпа дегустация за двойки: Интригуващ начин да опознаете сетивата си и партньора си чрез вкуса на елитни български сортове като Мавруд или Широка мелнишка лоза.

Къде да отидете? Топ 3 идеи:

  • За приключенци: Качете се на Родопската теснолинейка. Пътуването е бавно, романтично и минава през невероятни пейзажи. Можете да слезете на гара Аврамово (най-високата на Балканите) за снимка и да продължите към Якоруда или Велинград.
  • За градски хора: София и Варна предлагат множество „Wine & Paint“ събития. Рисувате картина с чаша вино в ръка – забавен и различен начин да прекарате вечерта, независимо дали сте двойка или група приятели.
  • За любителите на планината: Банско или Пампорово. През деня – ски и сноуборд, а вечерта – уютна механа с камина, тежко червено вино и автентична храна.

Заключение

Независимо дали ще вдигнете наздравица за Св. Трифон или ще подарите сърце на Св. Валентин, важното е едно: да споделите момента. Българската традиция и европейският романтизъм всъщност не се изключват – те се допълват. Защото какво е любовта без капка вино и какво е виното, ако няма с кого да го споделиш?

