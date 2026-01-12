Скритите захари в "здравословните" храни

Каква е разликата между общото количество захари и добавените захари и защо това е важно?

Разходете се по щандовете на който и да е магазин за хранителни стоки и ще го видите. Думи като здравословен, натурален, нискомаслен, във форма, органичен. Всичко това звучи успокояващо, сякаш някой вече е свършил трудната работа вместо вас. Но ето нещото, което повечето хора не осъзнават: много от тези така наречени здравословни храни са тихомълком пълни със захар. Не очевидната захар, която е като шоколадови блокчета. Онази скрита захар, която дори не е толкова сладка на пръв поглед.

И тук е мястото, където етикетите на храните са важни. Не големите, смели твърдения на предната страна на опаковката, а дребният текст на гърба, който повечето от нас едва поглеждат.

Захарта има много маскировки

Когато хората мислят за захар, те си представят бели кристали. Но има няколко имена, които може би не знаете. „Захарта може да се крие под много актуализации или етикети. Например: захари, скрити под имена, за които може би не знаете, като например сок от тръстика, малцов сироп, оризов сироп, концентрат от плодов сок, царевичен сироп (подсладител), декстроза, фруктоза, захароза и ечемичен малц. Дори и да са естествени, като например: мед, агаве или кокосова захар, тези продукти действат подобно на добавените захари в тялото“, казва д-р Сантош Кумар Агравал, директор по вътрешни болести, специализирана болница „Ятхарт“ във Фаридабад.

Тялото ти не се интересува колко е изискано името. То го обработва почти по същия начин.

Списъкът със съставките разказва истинската история

Ето едно просто правило: първо игнорирайте предната част на опаковката. Обърнете я. Отидете директно на етикета за хранителна информация.

Съставките са изброени по количество. „Списъкът със съставките е чудесен начин да се разпознаят добавените захари в дадена храна. Ако някоя от захарите се намира в първите три съставки, тя е вероятен кандидат за високо количество добавена захар. Също така, внимавайте за няколко вида захар, изброени отделно в списъка със съставки, за да се прикрие действителното количество захар“, казва диетологът Нидхи Сахай, ръководител на отдел „Диетика“ в болница „Меданта“ в Нойда.

Каква е разликата между общото количество захари и добавените захари и защо това е важно?

„Общото количество захари се състои от естествено срещащи се и добавени захари. Добавените захари са захари, добавени по време на производството на храни“, казва д-р Сантош.

Изключително важно е да се знае разликата между двата вида етикети, казва диетологът. „Като диетолог, моята цел е да помогна на хората да ограничат консумацията си на добавени захари, защото тези видове захар причиняват бързи промени в нивата на кръвната захар, което води до по-висок риск от развитие на диабет, затлъстяване, инсулинова резистентност и сърдечно-съдови заболявания“, казва Нидхи.

„Важно е да се запомни разликата между двата вида захар, защото добавените захари допринасят с калории, но не съдържат никаква хранителна стойност, което ги свързва със затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания, за разлика от естествените захари, които се намират в пълнозърнестите храни“, добавя д-р Сантош.

„Ниско съдържание на мазнини“ понякога означава „високо съдържание на захар“

Мазнините вече не са враг, за който някога са били представяни. „Ароматизирани кисели млека, мюсли барове, протеинови барове, зърнени закуски, предварително опаковани смутита, енергийни напитки и дресинги за салати са примери за хранителни продукти, които често съдържат добавени захари и/или заместители на захарта. Дори когато купувате нискомаслени или органични версии на тези продукти, човек може да открие изобилие от добавени захари. Тези видове хранителни продукти са опаковани, за да изглеждат здравословни, но много от тях съдържат скрити захари, които могат да се натрупат с течение на времето чрез многократна консумация през деня“, казва д-р Сантош.

Диетологът Нидхи добавя към това и призовава хората да бъдат наясно с така наречените здравословни храни. „Много от така наречените здравословни храни, които много пъти се предлагат на пазара като здравословни, също съдържат скрити захари. Консумацията на плодови сокове, зърнени закуски, ароматизирани кисели млека, сосове, кетчуп, много видове хляб, протеинови прахове, мюсли и газирани напитки редовно може да увеличи дневния ви прием на захар доста, въпреки че може да не са много сладки на вкус“, казва експертът.