Снимкa на подпийнали слонове стана интернет сензация (ВИЖТЕ Я)

Двата слона се превърнаха в онлайн сензация, след като общият им кадър беше споделен в Twitter от HGS Dhaliwal. Той разказа и как се е стигнало до тази забавна ситуация.



Според неговия пост, "инцидентът" се е случил в Юнан, Китай, на 11 март, когато стадо от 14 слона влязло в малко село. Докато търсели царевица и друга храна, те се натъкнали на царевично уиски. Какво се е случило след това? Е, това е видимо от самата снимка.



Вижте туита тук:



Xishuangbana, Yunnan, China. 11 March, a herd of 14 elephants went to village. Looking for corn and other foodstuffs. Apparently, They also polished 30 KG of corn whisky!

Two of the males got completely drunk, and made themselves a pair of cutest internet sensation in China. pic.twitter.com/bflXHa8sST