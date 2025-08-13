Искри между ГЕРБ и ПП защо самолетите "Спартан" не гасят пожари

Закупуването система за гасене на пожари от самолетите "Спартан" доведе до спор между ГЕРБ и "Продължаваме промяната", като двете партии си размениха взаимни обвинения в социалната мрежа Facebook. От управляващата партия обвиниха правителството на Кирил Петков, че са похарчили милиони за система, която не функционира. От ПП отвърнаха на критиките с въпрос защо въпросните системи не са закупени по времето на ГЕРБ.

Искри между ГЕРБ и ПП

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев написа в профила си във Facebook, че през 2022 г. правителството "Петков" е купило система за гасене на пожари от самолетите "Спартан" за близо 3.350 млн. eвро. Той изтъква, че три години по-късно тя не може да бъде въведена в експлоатация и че евентуално на четвъртата ще може, но пък има съмнения за нейната ефективност.

Депутатът задава въпроса защо тази система въобще е купена. „Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари“, изтъкна Гаджев.

Не закъсня и позицията на ПП. "В опит да отклонят вниманието от скандалното си управление, ГЕРБ ровят в историята на „Продължаваме промяната“ и търсят "косъм в яйцето". Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП", заявяват от партията.

В нея се казва, че правителството на Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на "Спартан" от 2006 г. се възползва от предвидената в него възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари и се припомня, че кабинетът „Петков“ е свален през лятото на 2022 г. след само осем месеца управление".

"Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 г., а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година. Защо ВВС няма подготвени и квалифицирани пилоти в годините, след като кабинетът „Петков“ е задвижил процеса? Все въпроси, на които управляващите трябва да търсят отговор и решения на моментния проблем с пожарите в своите редици, вместо да атакуват опозицията и да прехвърлят проблема "от болната глава на здравата", пишат още от ПП.

Позицията на Министерство на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни, че са дефинирани множество ограничения при подготовката за мисия "Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian" със самолет "Спартан". Според него системите са доставени както по договора за придобиване на самолетите от 2006 г., така и по анекс към него от 2022 г.

Системата не се ползва поради недостатъчна подготовка на екипажа, както и липса на утвърдени тактики и процедури, уточняват от военното ведомство.