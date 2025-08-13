Войната в Украйна:

13 август 2025, 08:11 часа 289 прочитания 0 коментара
Бонуси от 13 000-15 000 лева звучат супер стряскащо и несериозно

Думите от заглавието са на инж. Георги Златев, който е бивш ръководител в АПИ, а сега е лице на браншовата камара "Пътища". Златев коментира темата с раздадени за 2024 година бонуси и премии в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в сутрешния блок на bTV.

Въпросът тук е на колко хора и на кои точно са раздадени над 2,2 млн. лева - нещо, което остава неясно. Сегашното ръководство на АПИ е в следният състав: инж. Йордан Вълчев, председател на Управителния съвет; инж. Стоян Николов, член на Управителния съвет; инж. Венцислав Атанасов, член на Управителния съвет; Весела Начева, главен секретар - Още: "Добре свършена работа": Ръководството на АПИ не коментира повече кой взе милиони бонуси

