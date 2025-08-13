"И вашите служби са продънени": Украински журналист за акцията с оръжия у нас

Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки, че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно и българските служби са продънени, което е ужасно. Това каза украинският журналист Тетяна Станева в ефира на Нова телевизия.

Коментарът й е по повод акцията и обиските в офиси на оръжейни фирми у нас по искане на службите в Киев, която се проведе във вторник. Няма информация за задържани или обвинени.

По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна, а само спорадични издания проявили интерес.

Антикорупцията в Киев

Припомняме, че в края на юли президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов закон, приет от украинския парламент, който заплашваше да ограничи независимостта на антикорупционните разследващи органи. Реформата доведе до мащабни протести в цялата страна, а според критиците законът позволява на украинската Главна прокуратура да прекратява разследвания срещу високопоставени държавни служители.

На този фон Европейската комисия приветства намеренията на Украйна да преосмисли последните законодателни промени, свързани с независимото разследване на корупцията.