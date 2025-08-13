"Добре свършена работа": Ръководството на АПИ не коментира повече кой взе милиони бонуси

2 274 654 лева бонуси/премии са раздадени през 2024 година от АПИ - информация първо изнесе Институтът за пътна безопасност, воден от бившия шеф на КАТ Богдан Милчев. Твърдението е , че тези пари са дадени на началници в АПИ - "членовете на УС и директорите". От АПИ отговориха, че информацията е представена манипулативно, но БНТ съобщи, че разполага с документи, които показвали, че премиите са дадени на 174 души.

Какво е противоречието? От писмото на АПИ излиза, че премии са дадени във всички структури на агенцията, включително на работещи в централното управление, областните структури, Института по пътища и мостово и Националното тол управление. Това значи около 2400 души или средно по 940 лева на човек. Но ако става въпрос за 174 души, премиите вече са в размер от над 13 000 лева.

За момента коментари за противоречието колко души (и кои) са взели премии пред медии от сегашното ръководство на АПИ няма.

Инж. Георги Златев, който е бивш ръководител в АПИ, а сега е лице на браншовата камара "Пътища", зае сегашната позиция на АПИ - че информацията била представена манипулативно, че премиите са нещо нормално и само АПИ знаела дали ги е дала на 170, 174 или 2400 души.

Същевременно пред bTV бившият служебен регионален министър арх. Иван Шишков попита какво точно е свършила АПИ, след като бонусите са за "дорбе свършена работа". Той изброи няколко проекта за ремонти и попита какво става с тях. По мое време 35% от пътищата в България бяха в лошо състояние (7000 км) - "ама лошо - лошо", заяви Златев. Той призова АПИ да каже колко е процентът сега, но даде пример с АМ "Тракия" и колко добре почнало да става там. Равносметка обаче се правела в края на годината. Шишков обаче попита законен ли е ремонтът на АМ Тракия?

Факт - двамата влязоха в спор със "закачки" кой кога управлявал и съответно, че архитект водел работата за ремонта на пътищата. "По мое време вероятно са давани бонуси в АПИ", призна арх. Шишков и добави, че нямал притеснения в тази насока, защото АПИ работела много усилено. А Златев се съгласи, че "бонуси от 13 000-15 000 лева звучат супер стряскащо и несериозно".

