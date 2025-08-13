Криза за бензин в Русия: Няма количество и цените хвърчат заради украинските дронове

Руското правителство подготвя спешна среща с големи руски петролни компании относно покачващите се цени на горивата в страната. Те са се повишили с близо 50% от началото на годината - а основната причина са постоянните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и бази за горива - Още: Поне две руски рафинерии и руски завод станаха цел на украински дронове.

Срещата, която ще се състои на 14 август, ще се фокусира върху мерки за предотвратяване на по-бързото покачване на цените на дребно на бензина от инфлацията. Настоящите цени на горивата в Русия са с 11% по-високи от миналата година, в сравнение с общо увеличение на индекса на потребителските цени от 8,2% - данните са на Росстат.

В момента 5 поредни дни има рекорд в цените на бензин А-95 в Русия и затова може да бъде увеличен борсовият стандарт за продажби. В понеделник (11 август) тон Premium-95 струваше 80 154 рубли, а в петък (8 август) - 80 206 рубли. От началото на август цените са се повишили със 7%, от началото на лятото - с 32%, а от началото на годината - с 47%. Бензинът А-92 е поскъпнал с 34% от края на декември до 69 390 рубли за тон - най-високото ниво от есента на 2023 г.

Бензинът поскъпва, защото почти няма резерви от продукта на независимия пазар т.е. извън стратегическите, каза източник от бранша пред "Комерсант". Котировките вече са на нива, които генерират загуба от няколко рубли на литър за независимите бензиностанции от продажбата на бензин, закупен на борсата.

Управляващият партньор на търговския брокер Proleum Максим Дяченко коментира, че от началото на август 5 големи руски петролни рафинерии бяха засегнати от атаки с дронове, а 3 от тях напълно или частично спряха производството. На 2 август рафинерия "Новокуйбишевск" спря да работи, а около половината от капацитета на Рязанската рафинерия, най-големият завод на "Роснефт", доставящ гориво за Московския регион, беше спрян. На 9 август Саратовската рафинерия, която също претърпя щети след атака с дронове, спря приемането на суров петрол. Всичко това моментално повлия на вътрешния руски пазар на горива.

Възможните мерки

Според източници на "Интерфакс", за да охладят пазара на горива, властите обмислят радикални мерки, включително намеса на борсата - ако котировките нараснат с повече от 10% от началото на месеца, началната цена на търговския ден ще се върне до нивото от началото на месеца. Има идея и петролните компании да продават 17% от бензина на борсата вместо сегашните 15%. Въпреки това, на предишното заседание, на 5 август, правителството отхвърли тази идея, уточнява "Комерсант" на база информация от свои източници.

Официално не е известно точно колко гориво се произвежда в Русия - миналата година властите затвориха статистиката. Според оценки на "Ройтерс", обемите на рафиниране на петрол през 2024 г. са паднали до 267 милиона тона - най-ниското ниво през последните 12 години.

Още: Руският сенчест флот: Финландия първа нанесе невиждан удар. Русия саботира директно бензин и дизел чрез петрол?

Източник: The Moscow Times