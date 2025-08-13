Бюджет 2026 от лева в евро: Общините започват подготовка за новата валута

В доста голяма част от общините през 2025 г. данъчните ставки бяха актуализирани и сега до края на годината ще се концентрираме да направим общинските бюджети в евро. Общините започват подготовка и ще бъде предизвикателство, защото се създава бюджет в нова европейска валута. Това заяви пред БНТ председателят на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева. Още: "За бога, братя, не купувайте": КЗК си спомни за прочут призив и се закани на магазините

По думите ѝ предизвикателство за общините е приемането на еврото. Започнахме подготовката за първите бюджети в евро, като общинските информационни системи са адаптирани и е въведено двойното обозначаване на общинските услуги в лева и евро.

Инвестиционната програма на общините и още

Георгиева уточни, че инвестиционната програма на общините, която се финансира от националния бюджет покрива инвестиции в базова инфраструктура – улица, тротоари, пътища, ВиК проекти в рамките на населените места. Дори и да бъде подменена цялата вътрешна инфраструктура, ако не се рехабилитират довеждащите водопроводи, задачата с безводието ще бъде решена наполовина, посочи тя. Около 480 общински проекта за подмяна на ВиК инфраструктурата се финансират през инвестиционната програма на общините.

Силвия Георгиева добави, че срещу промените в природата много трудно може да се създаде бързо организация, но трябва да се обърне внимание на две неща за безводието. Първо работата по превенцията и климатичната неутралност. Второ – превенцията сред гражданите за водата, тъй като човешката безотговорност е най-големият враг на държавата и на общините.

Георгиева коментира и последните промени, направени в Закона за движение по пътищата. Тя очаква в рамките на следващите 9 месеца общините заедно с МВР да се постараят общински камери да станат част от санкционната мрежа, която да засича нарушенията на водачите в населените места, поясни Георгиева. Тя е убедена, че превантивният ефект на мярката ще е изключително сериозен. Водещото няма да бъде повишаване приходите на общинските бюджети, а водещият ефект ще е превантивният ефект. Пълната забрана на движение на електрическите тротинетки няма да има желание ефект, защото всяка забрана остава само на хартия, ако няма ефективна система по контрол за нейното спазване, добави Силвия Георгиева.

„Когато бъдат създадени отделни трасета за електрически превозни средства, тогава и контролът ще бъде улеснен“, коментира още тя.

