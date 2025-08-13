Анджелина Джоли не издържа и напуска САЩ

Анджелина Джоли е готова да се раздели с историческия си дом в Лос Анджелис. 50-годишната звезда официално планира да "обяви къщата за продажба", тъй като проучва възможността да се премести в чужбина, съобщава източник пред "PEOPLE". Джоли "никога не е искала да живее в Лос Анджелис за постоянно. Тя нямаше избор заради споразумението за попечителство с Брад", продължава източникът, имайки предвид бившия съпруг на звездата Брад Пит.

Бившите съпрузи, които постигнаха споразумение за развод през декември 2024 г. след осемгодишна съдебна битка, имат общо шест деца: Мадокс, на 24 г., Пакс, на 21 г., Захара, на 20 г., Шайло, на 19 г., и близнаците Нокс и Вивиен, на 17 г.

Снимка: Getty Images

Източникът добавя, че Джоли "планира да се премести веднага щом Нокс и Вивиен навършат 18 години догодина. Тя оглежда няколко места в чужбина. Ще бъде много щастлива, когато успее да напусне Лос Анджелис". За дома на Джоли в Лос Анджелис източникът отбелязва: "Това е исторически шедьовър и наистина толкова красиво имение."

Друг вътрешен източник потвърждава, че актрисата и режисьор планира да продаде дома, след като направи някои дребни подобрения в него. Джоли е закупила историческата сграда от 1913 г. през 2017 г. за 24,5 млн. долара, съобщи тогава източник пред "PEOPLE". Просторният имот разполага с шест спални и десет бани на площ от 11 000 квадратни метра.

Връзките му с Холивуд го превръщат в уникален имот, тъй като е закупен от режисьора Сесил Б. Демил за по-малко от 28 000 долара през 1916 г. Чарли Чаплин също е живял в съседна къща, но след като се е изнесъл, Демил е закупил и обединил двете имения.

Защо Джоли все още живее в Лос Анджелис

Снимка: Getty Images

По-рано Джоли е разкривала защо все още живее в Лос Анджелис въпреки желанието си да напусне, по време на интервю за "The Hollywood Reporter" през 2024 г. Носителката на "Оскар", която подаде молба за развод с Пит през септември 2016 г. след двегодишен брак, каза тогава пред изданието, че в момента е в града, "защото трябва да бъда тук заради развода". Въпреки това, след като близнаците ѝ навършат 18 години, Джоли заяви, че е готова да живее в чужбина за постоянно, тъй като търси качества, които Лос Анджелис не може да предложи нито на нея, нито на децата ѝ.

"Когато имаш голямо семейство, искаш то да има уединение, спокойствие, сигурност", каза тя тогава. "Сега имам къща, в която да отглеждам децата си, но понякога това място може да бъде... тази човечност, която открих по света, не е това, с което израснах тук". Тя отбелязва, че след като напусне Лос Анджелис: "Ще прекарвам много време в Камбоджа", където през 2002 г. осиновява най-големия си син Мадокс. Тя добави: "Ще прекарвам време, посещавайки членовете на семейството си, където и да се намират по света".

Преди това Джоли сподели, че Камбоджа е единственото място "в сърцето" ѝ, което смята за свой дом, по време на разговор на Международния филмов фестивал в Санта Барбара през февруари.

