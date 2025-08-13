Войната в Украйна:

Колко плащат мигрантите на каналджиите, за да идат в Европа?

Цената, която един мигрант плаща на каналджиите, за да бъде преведен и да стигне в Европа, само за една година се е увеличила 5 пъти и вече достига 5000 евро. Това показват данните на полицията. 3 000 мигранти са били задържани през 2024 г. при опит да преминат българо-турската граница. Властите изчисляват, че общо 55 000 души са се опитали да преминат границата незаконно. Те идват предимно от Сирия и Афганистан.

Мигрантски натиск

Най-силният миграционен натиск над страната ни е през 2015 г. Тогава у нас през Турция незаконно се опитаха да навлязат над 90 000 души. В следващите 4 години, броят им значително намаля – до по няколко хиляди на година. След първата COVID вълна обаче, той отново се повиши значително, за да удари нов рекорд през 2023-а, която определено се счита за най-тежката – с над 180 000 души тръгнали на път за България. Засега тази година се очертава като една от най-спокойните – с малко над 4 000 опита, показват данните на „Гранична полиция”, цитирани от Нова телевизия.

Броят на лицата, привлечени към наказателна отговорност за каналджийство, е 385. Близо 2/3 от тях са задържани на вход на българо-турската граница – предимно турски граждани. 100 души са хванати на изход на българо-сръбската граница – там пък се задържат основно българи и значително по-малък брой са хванатите на границите ни с Румъния и Гърция. Задържаните на летище са шестима.

Над 160 от тях са българи. Близо 70 – турци, приблизително по 40 са тези от Румъния и Сирия. Разбити са и 6 организирани престъпни групи. 

През 2024 г. са образувани с 11% повече досъдебни производства за извършени престъпления от такъв тип. Така техния брой нараства и стига 430.

