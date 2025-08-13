Войната в Украйна:

С ракети "Искандер": Русия опитала да убие топ украински шпионин. Данни за мащабен руски план за саботажи в Украйна (ВИДЕО)

Русия е опитала да убие ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк с две ракети "Искандер" - това каза самият той. "Тук съм, жив и дишам, усмихвам се. Не съм притеснен, това само ме мотивира", заяви Малюк в телевизионно интервю:

Още в края на 2023 година руският диктатор Владимир Путин е одобрил старт на изпълнението на руски план за диверсии и саботажи на територията на Украйна. Планът е известен с името "Диверсионен шум", разказа Малюк. За какво става въпрос – за саботажи като например палежи на автомобили, залагане на самоделни взривни устройства срещу чувствителни цели – и инфраструктура, и хора.

По думите на Малюк, Службата за сигурност на Украйна успешно е пресякла 80% от операциите в този план преди изобщо да се случат, т.е. още на ниво подготовка. Защо процентът е толкова висок – защото уж вербуваните от руските служби украински граждани всъщност отиват при украинските служби и казват какво става, а с това се превръщат в двойни агенти. Малюк уточни, че от началото на пълномащабната война в Украйна СБУ е разкрила и разбила 118 руски шпионски мрежи. Има издадени и 1000 присъди за държавна измяна – най-често наказанието е 12-13 години затвор, има обаче и доживотни присъди.

Същевременно Малюк каза и нещо интересно за прочутата вече в цял свят украинска операция "Паяжина", с която бяха елиминирани над 30% от руските стратегически бомбардировачи. Операцията е трябвало да стане факт на 9 май, Деня на победата от гледна точка на Русия що се отнася до Втората световна война. Но това се оказало невъзможно, защото руските шофьори на камионите с дронове (те не са знаели какво превозват) празнували и се изпонапили.

