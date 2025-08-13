С войната си Путин атакува не само Украйна

Какъв е най-големият риск пред световната икономика? Основният отговор на този въпрос е свързан с непредсказуемата политика на САЩ и геополитическите рискове, пише турското издание Sabah. Последните новини сочат, че Съединените щати продължават тарифната си война, като напрежението периодично ескалира. Въпреки това, от деня, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи пред камера със списък в ръка, той направи значителни отстъпки.

Тръмп изглежда е намерил начин да върне американските компании, които инвестират в международен план, чрез данъци, санкции и заплахи. Например Apple ще обяви план за нови инвестиции в САЩ на стойност 100 милиарда долара. През февруари същата компания обаче заяви, че планира да инвестира 500 милиарда долара в САЩ през следващите четири години.

А пътят, по който Тръмп не успя да постигне напредък, беше обещанието да сложи край на войните по света. Още преди идването си на власт американският лидер заяви: "Ще прекратя украинския конфликт за 24 часа." Още: "На Путин не може да се има доверие": Великобритания предупреди Тръмп

Войната в Украйна

Въпреки изминалите години и променящия се баланс на силите, войната в Украйна продължава. Сега Тръмп се подготвя да обяви нови санкции срещу Русия, в зависимост от резултата от преговорите с Москва. Руският диктатор Владимир Путин се срещна в столицата с пратеника на президента на САЩ за Украйна Уиткоф. В изявление Кремъл обяви: "Срещата на президента Путин с Уиткоф за Украйна беше полезна и конструктивна."

Досега ефективните дипломатически стъпки по време на този военен конфликт бяха предприети чрез посредничеството на Турция. Въпреки това страните не са стигнали до окончателен подпис, който би осигурил мир.

Войната, която продължава повече от три години, създава постоянна несигурност и нестабилност за икономиката на региона. Украинският конфликт наруши енергийните, зърнените, логистичните и инвестиционните потоци не само между двете страни, но и в цяла Евразия. Черноморските държави в частност са изправени пред високи рискове и нисък инвеститорски интерес. Още: Влизат в сила широкообхватните мита на Тръмп

Цените на храните, веригите за доставки и енергийната сигурност в широк регион – от Турция до Полша, от Балтика до Централна Азия – се определят от хода на войната. На фона на ескалиращите геополитически рискове, "санкционната палка" на западния свят не направи нищо друго, освен да плаши пазарите.

Щетите по инфраструктурата, сградите и дълготрайните активи на Украйна, комбинирани с разходите за възстановяване, се очаква да достигнат 486 милиарда долара. Общите загуби за БВП на Украйна до края на 2025 г. ще бъдат около 120 милиарда долара, като капиталовите загуби ще се приближат до 1 трилион долара.

Замразените резерви на Руската централна банка възлизат на 340 милиарда долара. Загубите от енергийни приходи се оценяват на 78,5 милиарда долара, а финансовите и производствените щети са стотици милиарди долари.

По отношение на загубите за ЕС и региона, войната може да се смята за една от причините за липсата на растеж и високата инфлация. Шоковете в доставките и покачващите се цени на енергията оказаха сериозен натиск върху домакинствата и бизнеса. Още: Европа с най-слаб растеж: Икономическата прогноза на МВФ за 2025 г.

Глобалното предлагане, базирано на украинския и руския износ на зърно, беше нарушено, което доведе до значително увеличение на цените на пшеницата, торовете и енергията. Въздействието на войната се изчислява на загуба от около 1% от световния БВП, или приблизително 1,5 трилиона долара, пише още Sabah.

"Конструктивният" характер на тричасовите разговори в Москва може да е окуражаващ, но все още няма конкретна пътна карта. Обявеният от Тръмп краен срок – 8 август – трябва да се превърне в ключов момент, който да доведе или до мир, или до нови санкции. Но и в двата случая няма да има победители, а само плащащи цената. А тази война ще остане основният риск за всички икономики в региона.

Автор: Йозлем Доганер

Превод: Ганчо Каменарски