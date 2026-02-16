Стихотворение на деня, 17 февруари, от Дамян Дамянов

"Среща" С тебе ни събра случайността,А можеше нима да се разминем ?От пътища кръстосан е светаи всеки път е дълъг със години.Ти щеше да останеш непознат,аз нямаше да знам, че съществуваш,аз нямаше да чувствам топлинатана устните, които ме целуваха.Аз нямаше да стискам твойте дланида пия от очите ти успокоени.О, това не можеше да станевиновникът е нашето рождение.С тебе ни събра случайносттаедин на друг сме били просто нужнии сме се търсили, събра ни любовта,защото не можеше да бъдем чужди.Дамян Дамянов